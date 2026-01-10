Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp

Bắc Bình - Anh Thư
10/01/2026 21:51 GMT+7

Bức xúc vì va chạm giao thông, tài xế xe khách ở Đồng Tháp đang chở 25 người đã bất chấp nguy hiểm, lái xe tốc độ cao, quay đầu liên tục để rượt đuổi xe tải. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố tài xế 'chuyến xe bão táp'.

Tối 10.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là tài xế "chuyến xe bão táp" gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua.

- Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Đức Tín bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng

ẢNH: C.T.V.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều tối 7.1, Nguyễn Đức Tín điều khiển xe khách BS 63B - 013.64 lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về ngã tư Đồng Tâm (quốc lộ 1, tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến địa phận ấp 1, xã Long Hưng (Đồng Tháp), xe khách do Tín điều khiển xảy ra va chạm với xe tải BS 15LD - 004.02 đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến kính chiếu hậu bên phải xe khách bị vỡ, xe tải tiếp tục di chuyển thay vì dừng lại để hai bên giải quyết. Thấy xe tải bỏ chạy, Tín không giữ được bình tĩnh, điều khiển xe khách tăng tốc đuổi theo.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình rượt đuổi trên một đoạn đường dài, tài xế Tín đã có hàng loạt hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như: chạy quá tốc độ, lấn làn, không giữ khoảng cách an toàn và không thắt dây an toàn. Nghiêm trọng hơn, tài xế này còn liên tục đánh võng, quay đầu xe nhiều lần ngay tại ngã ba đường dẫn cao tốc và đường tỉnh 878 để chặn đầu xe tải, gây náo loạn cả khu vực.

- Ảnh 2.

Bất chấp nhiều hành khách trên xe phản ứng, thậm chí van xin xuống xe, tài xế Tín vẫn lái xe tốc độ cao rượt đuổi xe tải

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng nói, tại thời điểm rượt đuổi xe tải, trên xe khách có 25 hành khách. Hành vi của Tín không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe cũng như người đi đường.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh và mời những người có liên quan để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Chuyển hồ sơ vụ 'chuyến xe bão táp' sang cảnh sát điều tra

Đồng Tháp: Chuyển hồ sơ vụ 'chuyến xe bão táp' sang cảnh sát điều tra

Nhận định hành vi của tài xế xe khách của nhà xe H.H. là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng nhiều người, Phòng CSGT đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét xử lý hình sự.

Khám phá thêm chủ đề

chuyến xe bão táp Gây rối trật tự công cộng xe khách đuổi xe tải khởi tố tài xế tài xế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận