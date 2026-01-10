Đồng Tháp: Phạt 5 triệu và trừ 4 điểm bằng lái tài xế buông vô lăng

Ngày 10.1, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt tài xế xe khách V.D.K (ở Đồng Tháp) số tiền 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" khiến dư luận bức xúc.

Tài xế của nhà xe H.H buông vô lăng, dùng điện thoại gây va chạm bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX ẢNH: Cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách có hành vi coi thường tính mạng hành khách. Clip thu hút sự quan tâm và bức xúc lớn từ dư luận.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 25 ngày 5.1 trên quốc lộ 50 (đoạn qua phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp). Thời điểm này, tài xế K. điều khiển xe khách lưu thông theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Hình ảnh từ camera giám sát hành trình cho thấy, tài xế K. đang chạy xe thuộc nhà xe H.H (có địa chỉ tại P.Mỹ Tho), khi điện thoại đặt cạnh vô lăng đổ chuông báo tin nhắn, thay vì tập trung quan sát, tài xế K. đã buông tay lái để cầm điện thoại kiểm tra. Sự chủ quan này khiến chiếc xe khách mất kiểm soát trong tích tắc, lao tới va chạm với một xe tải đang đậu bên lề đường.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông. Đáng chú ý, theo phản ánh của hành khách, sau cú va chạm, tài xế K. chỉ xuống xe thương lượng với tài xế xe tải rồi tiếp tục hành trình như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay phía sau hiện trường vụ tai nạn còn có một xe đặc dụng của ngành chức năng quản lý về trật tự giao thông tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ vào hành vi vi phạm nguy hiểm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyết định xử phạt tài xế V.D.K. số tiền 5 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.