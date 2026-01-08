Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tài xế 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp khai gì tại cơ quan công an?

Bắc Bình - Anh Thư
08/01/2026 20:35 GMT+7

Bị cơ quan công an mời đến trụ sở để làm rõ vụ việc, tài xế 'chuyến xe bão táp' ở Đồng Tháp thừa nhận đã bất chấp nguy hiểm rượt đuổi xe tải vì sợ nhà xe bắt đền chiếc kính chiếu hậu bị gãy sau va chạm.

Liên quan vụ xe khách giường nằm rượt đuổi xe tải khiến hàng chục hành khách hoảng loạn, chiều 8.1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp mời tài xế N.Đ.T (44 tuổi, ở Đồng Tháp) đến trụ sở để làm rõ.

- Ảnh 1.

Tài xế N.Đ.T gây ra "chuyến xe bão táp" thừa nhận đã bất chấp nguy hiểm của người tham gia giao thông để rượt đuổi xe tải vì sợ phải bồi thường kính chiếu hậu cho nhà xe H.H

ẢNH: C.T.V

Tại cơ quan công an, ông T. xác nhận mình là tài xế của nhà xe H.H (có địa chỉ tại Đồng Tháp, hoạt động tuyến TP.HCM - Chợ Gạo - Mỹ Tho), đồng thời chính là người điều khiển chiếc xe trong các đoạn clip "chuyến xe bão táp" lan truyền trên mạng xã hội.

Trình bày về nguyên nhân dẫn đến hành động liều lĩnh, ông T. cho biết, tối 7.1, khi điều khiển xe khách ra khỏi cao tốc, đến đoạn đường dẫn hướng ra ngã tư Đồng Tâm thì xảy ra va chạm với xe tải BS 15LD - xxx.xx. Cú va chạm đã làm gãy kính chiếu hậu của xe khách nhưng tài xế xe tải không dừng lại giải quyết vụ việc.

- Ảnh 2.

Nhiều hành khách hoảng loạn vì hành vi liều lĩnh của tài xế xe khách

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khai nhận về động cơ rượt đuổi bất chấp sự an toàn của hành khách, tài xế T. cho rằng do "nóng vội và lo sợ bị công ty bắt đền kính chiếu hậu" nên đã quyết định đuổi theo để yêu cầu tài xế xe tải bồi thường.

Trong quá trình truy đuổi xe tải chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm, tài xế T. thừa nhận đã điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, chuyển làn đường liên tục và thực hiện quay đầu xe ngay tại ngã tư.

Tài xế T. còn cho biết ông buộc phải dừng việc rượt đuổi khi xe tải rẽ vào đường khác khiến ông không thể đuổi kịp. Đồng thời, lúc này các hành khách trên xe phản ứng dữ dội, yêu cầu được xuống xe nên ông T. mới quay về trước sân của một quán cơm để trả khách.

Như Thanh Niên đã thông tin, những cú đánh lái gấp gáp, lạng lách của ông T. trong lúc tầm nhìn hạn chế (do mất gương chiếu hậu) đã biến hành trình về nhà của hàng chục hành khách thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhiều hành khách trên xe gào thét, thậm chí van xin tài xế dừng lại; một nữ hành khách bị bệnh tim đã quỳ trên xe vì quá sợ hãi.

Hiện tại, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm tài xế N.Đ.T theo quy định của pháp luật.

