Hành khách hoảng loạn khi tài xế xe khách ở Đồng Tháp rượt đuổi xe tải

Gào khóc vô vọng trên xe khách

Ngày 8.1, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh hoảng loạn, la hét và bức xúc của hàng chục khách khách trên xe khách của nhà xe H.H (tuyến Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp - TP.HCM).

Một nữ hành vì quá khách sợ hãi đã quỳ xuống đường đi trong xe trước hành vi nguy hiểm của tài xế ẢNH: CẮT T CLIP

Trong nội dung đoạn clip quay từ bên trong xe, tiếng động cơ gầm rú hòa với tiếng la hét thất thanh của một phụ nữ, thậm chí người này còn quỳ xuống bên dưới đường đi trong xe kêu than. Trong cơn hoảng loạn đó, nhiều hành khách đã chồm dậy, bám chặt vào thành ghế và tuyệt vọng van xin tài xế dừng lại: "Bác ơi cho xuống đi", rồi "Chạy gì mà không nghĩ tới ai hết trơn vậy trời"... Những tiếng kêu cứu vang lên liên tục nhưng dường như bị tài xế bỏ ngoài tai, tiếp tục cuốn vào cuộc rượt đuổi.

Sau một hồi rượt đuổi bất thành, chiếc xe khách H.H mới phải dừng lại. Tại đây, sự bức xúc của hành khách bùng nổ.

Trong đoạn clip thứ 2 ghi lại cảnh bên ngoài xe, một nữ hành khách với giọng nói đầy bức xúc đã tường thuật lại sự việc. Chị cho rằng hành động của tài xế là không thể chấp nhận được khi đặt cược sinh mạng của hàng chục hành khách trên xe chỉ vì một cái kính chiếu hậu.

Các hành khách rất căng thẳng khi tài xế bất chấp đuổi theo xe tải ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Tài xế chạy mà không nghĩ đến ai, dí theo xe tải 3 - 4 vòng ngay ngã tư. Trên xe người ta bị bệnh tim, người ta xỉu lên xỉu xuống mà vẫn không dừng. Coi mạng người như cỏ rác, như rơm rác vậy đó", nữ hành khách nói trong đoạn clip.

Được biết, sau sự việc, nhiều hành khách vì quá sợ hãi đã quyết định xuống xe giữa đường, từ chối tiếp tục hành trình, gọi người thân đến đón.

Người quay clip nói về "chuyến xe bão táp"

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh L. (ngụ P.Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), người có mặt trên "chuyến xe bão táp" này và quay clip, cho biết sự việc xảy ra khoảng 18 giờ 50 ngày 7.1. Thời điểm này, chiếc xe khách của nhà xe H.H mang BS 63B-xxx.xx đang lưu thông theo lộ trình từ TP.HCM về khu vực đô thị Mỹ Tho, Đồng Tháp (trước đây là TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Hành khách quyết định kết thúc sớm "chuyến xe bão táp" tại khu vực đường dẫn cao tốc mà không cần về đến khu vực nội ô Mỹ Tho ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi xe di chuyển đến đường dẫn, đoạn chuẩn bị xuống cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng về phía trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa) thì một chiếc xe tải nhỏ va quẹt khiến kính chiếu hậu bên phải của xe khách bị vỡ. Thay vì dừng lại để giải quyết sự cố giao thông theo quy định, chiếc xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sự việc đáng lẽ chỉ dừng lại ở một vụ va chạm dân sự, nhưng tài xế xe khách, là một người đàn ông còn khá trẻ, đã không giữ được bình tĩnh. Bỏ qua mọi quy tắc an toàn, tài xế này lập tức đạp ga, tăng tốc rượt đuổi chiếc xe tải.

Chuyến này gây nỗi kinh hoàng cho hàng chục hành khách di chuyển từ TP.HCM về Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vẫn theo anh L., dù tầm nhìn bị hạn chế do kính chiếu hậu đã vỡ nhưng tài xế xe khách vẫn liên tục cho xe lạng lách, cúp đầu các phương tiện khác. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra tại khu vực vòng xoay gần cầu Chợ Bưng (nơi có đèn tín hiệu giao thông), khi chiếc xe tải nhỏ cố tình chạy vòng tròn quanh ngã tư, quay đầu liên tục để cắt đuôi. Tài xế xe khách cũng đánh lái quay đầu theo nhiều vòng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy giữa giao lộ đông đúc.

Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận trên, sáng 8.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh qua các đoạn clip trên mạng xã hội. Theo Phòng CSGT Đồng Tháp, hành vi dùng phương tiện vận tải hành khách để rượt đuổi, gây mất trật tự an toàn giao thông là rất nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành các bước xác minh, mời chủ phương tiện và tài xế điều khiển xe khách BS 63B-xxx.xx đến trụ sở để làm rõ. Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che cho hành vi xem thường pháp luật và tính mạng hành khách.



