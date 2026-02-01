Điều tra vụ 2 người tử vong, 3 người cấp cứu nghi do ngộ độc rượu

Ngày 1.2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong nghi do ngộ độc rượu xảy ra trên địa bàn xã Bình Trưng.

Công an đến nhà nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc ẢNH: THU THẢO

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 29.1, ông N.V.S (55 tuổi, ở ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, Đồng Tháp) tổ chức nhậu tại nhà với sự tham gia của 5 người.

Đến sáng 30.1, ông N.V.S và ông T.V.H (46 tuổi, ở ấp Long Trị, xã Vĩnh Kim, Đồng Tháp) xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc rượu, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tuy nhiên, khoảng 15 giờ ngày 31.1, ông T.V.H tử vong và được gia đình đưa về nhà tại xã Vĩnh Kim. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông N.V.S cũng tử vong tại bệnh viện và được gia đình đưa về nhà tại xã Bình Trưng.

Ngoài ra, ông L.T.H (55 tuổi, ở ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng) và ông N.V.T (53 tuổi, ở ấp Bình Thuận, xã Bình Trưng) cũng có biểu hiện bất thường sau bữa nhậu, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang và Bệnh viện Quân y 120.

Người còn lại là ông N.V.H (58 tuổi, ở ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng) chỉ bị nhức đầu nhẹ nên tự điều trị tại nhà, đến sáng 1.2 ông N.V.H thấy khó chịu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc được trình báo đến Công an xã Bình Trưng lúc 23 giờ 30 ngày 31.1. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc dẫn đến tử vong; đồng thời xác minh nguồn gốc rượu được sử dụng trong bữa nhậu.