Đồng Tháp: Điều tra hai vụ giăng bẫy điện diệt chuột làm chết người

Ngày 28.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, làm rõ vụ giăng bẫy điện diệt chuột khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Tân Long.

Hiện trường vụ bẫy chuột bằng điện ở xã Thường Phước ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 26.1, chị L.T.C.C. (37 tuổi, ở xã Tân Long) đi qua khu vực ruộng lúa tại địa phương thì không may vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định, nạn nhân đã tiếp xúc với vật dẫn điện, sau đó rơi xuống mương nước nội đồng.

Cơ quan chức năng xác định bẫy điện do ông Huỳnh Văn Còn (45 tuổi, ở xã Tân Long) giăng mắc xung quanh khu ruộng lúa có diện tích khoảng 2.400 m² để diệt chuột.

Trước đó không lâu, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra một vụ giăng bẫy điện diệt chuột khác khiến một người chết, một người bị thương. Cụ thể, ngày 21.1, ông Đặng Thành Trung (34 tuổi, ở xã Thường Phước, Đồng Tháp) sử dụng bình điện và biến áp để giăng điện bẫy chuột tại cánh đồng ở xã Thường Phước.

Trong lúc kiểm tra bẫy, ông Trung bị điện giật do chính hệ thống điện mình giăng mắc. Ông V.T.K. (54 tuổi) đi thăm đồng phát hiện sự việc, chạy đến cứu giúp thì cũng bị điện giật và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng ông Trung bị thương nặng ở bàn chân, được người thân đưa đến bệnh viện điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các vụ giăng bẫy điện diệt chuột dẫn đến chết người.