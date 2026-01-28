Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Tháp: Điều tra hai vụ giăng bẫy điện diệt chuột làm chết người

Thanh Quân
Thanh Quân
28/01/2026 16:07 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ 2 vụ bẫy chuột bằng điện khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 28.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, làm rõ vụ giăng bẫy điện diệt chuột khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Tân Long.

Đồng Tháp: Điều tra hai vụ giăng bẫy điện diệt chuột làm chết người- Ảnh 1.

Hiện trường vụ bẫy chuột bằng điện ở xã Thường Phước

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 26.1, chị L.T.C.C. (37 tuổi, ở xã Tân Long) đi qua khu vực ruộng lúa tại địa phương thì không may vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định, nạn nhân đã tiếp xúc với vật dẫn điện, sau đó rơi xuống mương nước nội đồng.

Cơ quan chức năng xác định bẫy điện do ông Huỳnh Văn Còn (45 tuổi, ở xã Tân Long) giăng mắc xung quanh khu ruộng lúa có diện tích khoảng 2.400 m² để diệt chuột.

Trước đó không lâu, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra một vụ giăng bẫy điện diệt chuột khác khiến một người chết, một người bị thương. Cụ thể, ngày 21.1, ông Đặng Thành Trung (34 tuổi, xã Thường Phước, Đồng Tháp) sử dụng bình điện và biến áp để giăng điện bẫy chuột tại cánh đồng ở xã Thường Phước.

Trong lúc kiểm tra bẫy, ông Trung bị điện giật do chính hệ thống điện mình giăng mắc. Ông V.T.K. (54 tuổi) đi thăm đồng phát hiện sự việc, chạy đến cứu giúp thì cũng bị điện giật và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng ông Trung bị thương nặng ở bàn chân, được người thân đưa đến bệnh viện điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các vụ giăng bẫy điện diệt chuột dẫn đến chết người.

Tin liên quan

Vợ tử vong vì vướng bẫy diệt chuột do chồng giăng

Vợ tử vong vì vướng bẫy diệt chuột do chồng giăng

Vợ đi thăm đồng thì vướng vào bẫy chuột bằng điện do chồng làm để diệt chuột phá hoại lúa, khiến nạn nhân tử vong.

Kéo điện ra đồng để bẫy diệt chuột, vợ chết, chồng nguy kịch

Khám phá thêm chủ đề

chết người diệt chuột tử vong đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận