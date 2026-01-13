Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Tháp: Phạm nhân bỏ trốn bị bắt giữ khi đang đi tìm thức ăn

Thanh Quân
Thanh Quân
13/01/2026 14:37 GMT+7

Một phạm nhân ở Đồng Tháp lẩn trốn trong khu vực sản xuất của trại giam suốt 3 ngày, khi đói và khát, phạm nhân đi tìm thức ăn thì bị bắt giữ.

Ngày 13.1, lãnh đạo Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (42 tuổi, ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp: Phạm nhân bỏ trốn bị bắt giữ khi đang đi tìm thức ăn- Ảnh 1.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, chiều 10.1, Đời lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 và bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác truy tìm phạm nhân; đồng thời ra quyết định truy nã phạm nhân.

Sau 3 ngày bỏ trốn, phạm nhân được tìm thấy trong khu vực sản xuất trong khuôn viên của trại giam. Tại thời điểm phát điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe phạm nhân ổn định.

Theo Trại giam Phước Hòa, phạm nhân đang chấp hành mức án 1 năm tù tại Trại giam Phước Hòa về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian bỏ trốn, Đời không ra khỏi khu vực trại giam mà lẩn trốn trong khu vực sản xuất. Do đói và khát, sáng 13.1, Đời rời khu vực đang lẩn trốn và đi tìm thức ăn thì bị cán bộ trại giam phát hiện, bắt giữ.

