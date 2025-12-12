Đã bắt được phạm nhân Lý Văn Vũ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ

Ngày 12.12, thông tin từ Công an P.Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 11 giờ 30 ngày 11.12, đơn vị này đã bắt giữ Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên). Vũ là phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La) hồi tháng 5.2025 và đang bị truy nã.

Phạm nhân Lý Văn Vũ bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo cơ quan công an, Lý Văn Vũ là đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Vũ bị kết án 24 năm 7 tháng tù về nhiều tội: đe dọa giết người, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 22.5, khi đang lao động, Vũ đã bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La), sau đó ẩn nấp trong rừng ở Yên Bái (cũ) khoảng 14 - 15 ngày. Để tránh bị phát hiện, Vũ thường đi vào ban đêm trên đường mòn, rừng núi hiểm trở và ngủ đêm ở nhà hoang, nghĩa địa.

Sau thời gian ẩn nấp, Vũ trộm chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển đến nhiều tỉnh phía bắc.

Quá trình xác minh từ các nguồn nghiệp vụ, lực lượng truy bắt xác định Vũ sau đó đã bỏ trốn vào Tây Ninh rồi sang Campuchia. Tiếp đó, Vũ lại từ Campuchia về Việt Nam rồi vào Nghệ An, vượt biên sang Lào.

Thời gian gần đây, xác định Vũ đã trở về Việt Nam nên lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt phạm nhân đang bị truy nã này. Đến trưa 11.12, Vũ đi vào khu vực P.Vũng Áng thì bị công an bắt giữ.

Ngay khi Công an P.Vũng Áng bắt được phạm nhân trốn trại, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã đến Hà Tĩnh di lý phạm nhân Vũ về Trại giam Yên Hạ để xử lý theo quy định của pháp luật.