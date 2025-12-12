Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đã bắt được phạm nhân Lý Văn Vũ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ

Phạm Đức
Phạm Đức
12/12/2025 10:06 GMT+7

Sau gần 6 tháng bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La), phạm nhân Lý Văn Vũ đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực P.Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Ngày 12.12, thông tin từ Công an P.Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 11 giờ 30 ngày 11.12, đơn vị này đã bắt giữ Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên). Vũ là phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La) hồi tháng 5.2025 và đang bị truy nã.

Đã bắt được phạm nhân Lý Văn Vũ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ- Ảnh 1.

Phạm nhân Lý Văn Vũ bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo cơ quan công an, Lý Văn Vũ là đối tượng nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Vũ bị kết án 24 năm 7 tháng tù về nhiều tội: đe dọa giết người, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 22.5, khi đang lao động, Vũ đã bỏ trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La), sau đó ẩn nấp trong rừng ở Yên Bái (cũ) khoảng 14 - 15 ngày. Để tránh bị phát hiện, Vũ thường đi vào ban đêm trên đường mòn, rừng núi hiểm trở và ngủ đêm ở nhà hoang, nghĩa địa.

Sau thời gian ẩn nấp, Vũ trộm chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển đến nhiều tỉnh phía bắc.

Quá trình xác minh từ các nguồn nghiệp vụ, lực lượng truy bắt xác định Vũ sau đó đã bỏ trốn vào Tây Ninh rồi sang Campuchia. Tiếp đó, Vũ lại từ Campuchia về Việt Nam rồi vào Nghệ An, vượt biên sang Lào.

Thời gian gần đây, xác định Vũ đã trở về Việt Nam nên lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt phạm nhân đang bị truy nã này. Đến trưa 11.12, Vũ đi vào khu vực P.Vũng Áng thì bị công an bắt giữ.

Ngay khi Công an P.Vũng Áng bắt được phạm nhân trốn trại, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã đến Hà Tĩnh di lý phạm nhân Vũ về Trại giam Yên Hạ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Phạm nhân vượt ngục 'chấn động', 2 cựu cán bộ công an lãnh án treo

Phạm nhân vượt ngục 'chấn động', 2 cựu cán bộ công an lãnh án treo

Hai phạm nhân ở Quảng Trị dùng đoạn thép 24,5 cm đục tường vượt ngục. Do thiếu trách nhiệm trong quản lý, 2 cựu cán bộ công an bị đưa ra xét xử và cho hưởng án treo.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Thái Nguyên Lý Văn Vũ tỉnh Hà Tĩnh Trại giam Yên Hạ phạm nhân trốn trại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận