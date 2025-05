CSGT khống chế một người vác rựa 'múa' trên đường phố ở Bình Dương

Ngày 2.5, Công an P.Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ một nam thanh niên để điều tra làm rõ về việc "múa" rựa trên đường phố ở P.Dĩ An.

Nam thanh niên vừa chạy xe máy vừa "múa" rựa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, người đi đường ở P.Dĩ An sợ hãi khi thấy một người ở trần chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, vừa chạy vừa "múa" rựa trên đường.

CSGT khống chế người "múa" rựa trên đường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vụ việc sau đó được báo cho công an. Ít phút sau đã có 2 CSGT đi trên xe đặc chủng đến ra hiệu lệnh cho người này dừng xe, rồi khống chế, thu giữ cây rựa và phương tiện giao cho Công an P.Dĩ An xử lý.

Theo ghi nhận ban đầu, do người này có biểu hiện "ngáo đá", còn mê sảng nên CSGT chưa thể lấy lời khai và xác minh lai lịch. Công an P.Dĩ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.