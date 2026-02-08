Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đột kích quán bar trung tâm TP.HCM nửa đêm, phát hiện 17 người dương tính ma túy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/02/2026 14:07 GMT+7

Công an TP.HCM kiểm tra hành chính quán bar APLUS (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ) và phát hiện 17 trường hợp dương tính với chất ma túy, 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8.2, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đang điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan đến ma túy xảy ra tại quán bar APLUS (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ).

Đột kích quán bar trung tâm TP.HCM, phát hiện 17 người dương tính ma túy - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đột kích quán bar APLUS, phát hiện 17 trường hợp dương tính ma túy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS theo kế hoạch công tác.

Đột kích quán bar trung tâm TP.HCM, phát hiện 17 người dương tính ma túy - Ảnh 2.

Công an TP.HCM đột kích quán bar tại trung tâm TP.HCM

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động với hơn 500 khách và nhân viên. Qua kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 17 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy; đồng thời ghi nhận 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

17 trường hợp dương tính với ma túy và 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy

ẢNH: CACC

Hoạt động kiểm tra thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Tin liên quan

TP.HCM: Bắt chủ doanh nghiệp xe máy trốn thuế qua tài khoản cá nhân

TP.HCM: Bắt chủ doanh nghiệp xe máy trốn thuế qua tài khoản cá nhân

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (29 tuổi), chủ Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes, để điều tra hành vi trốn thuế hơn 477 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Công An TP.HCM TP.HCM tết Bính Ngọ 2026 tàng trữ quán bar APLUS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận