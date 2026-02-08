Đột kích quán bar trung tâm TP.HCM nửa đêm, phát hiện 17 người dương tính ma túy

Ngày 8.2, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đang điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan đến ma túy xảy ra tại quán bar APLUS (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ).

Công an TP.HCM đột kích quán bar APLUS, phát hiện 17 trường hợp dương tính ma túy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS theo kế hoạch công tác.

Công an TP.HCM đột kích quán bar tại trung tâm TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động với hơn 500 khách và nhân viên. Qua kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 17 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy; đồng thời ghi nhận 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

17 trường hợp dương tính với ma túy và 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy ẢNH: CACC

Hoạt động kiểm tra thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.