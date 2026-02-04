Ngày 4.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh ẢNH: CACC

Lực lượng công an đã bắt giữ và làm việc với 36 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy; thu giữ số lượng lớn ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh, 100% số đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Trong đó có nhiều đối tượng vi phạm ở khung hình phạt cao nhất đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 12.2025, từ một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do công an phường trên địa bàn phát hiện và chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý theo thẩm quyền, qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Trong đó, Trần Thị Hương Trang (35 tuổi ở phường Tân Thuận) được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm trên sử dụng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27.1, ban chuyên án quyết định bắt giữ Trang và Trần Thanh Hải (chung sống cùng Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, từ ngày 27.1 đến ngày 3.2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng truy xét, tiếp tục bắt giữ và làm việc thêm 34 đối tượng (tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh) có liên quan đến các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

Đặc biệt, trong 36 đối tượng đã bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng cầm đầu, cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây là Hoàng Phi Long (28 tuổi, ở Đồng Nai). Người này có 1 tiền án về tội giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, trong đường dây còn có 3 đối tượng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, 1 đối tượng có tới 4 tiền án về ma túy.

Công an bắt nhóm bán ma túy ẢNH: CACC

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.