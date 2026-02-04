Ngày 4.2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quốc Uy (29 tuổi, ở TP.HCM; chủ cửa hàng), Lưu Võ Bảo Huân (25 tuổi), Nguyễn Lê Khánh Huy (24 tuổi), Nguyễn Thành Trung (22 tuổi), Nguyễn Trang Hoàng An (23 tuổi), Đoàn Văn Trường (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (26 tuổi, cùng là nhân viên cửa hàng) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là Nguyễn Ngọc Quốc Uy (29 tuổi, ở TP.HCM; chủ cửa hàng), Lưu Võ Bảo Huân (25 tuổi), Nguyễn Lê Khánh Huy (24 tuổi), Nguyễn Thành Trung (22 tuổi), Nguyễn Trang Hoàng An (23 tuổi), Đoàn Văn Trường (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (26 tuổi, cùng là nhân viên cửa hàng) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử

Công an TP.HCM triệt phá đường dây bán thuốc lá điện tử doanh thu hàng tỉ đồng ẢNH: CACC

Biết hàng cấm nhưng vẫn bán vì lợi nhuận

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an TP.HCM phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đường dây do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng các shipper để vận chuyển, giao hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Một số tang vật công an thu giữ ẢNH: CACC

Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử, chuẩn bị đưa ra thị trường, Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Lực lượng trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đeo bám chặt chẽ, đồng thời kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Ngọc Quốc Uy là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng khác.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế. Đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dữ liệu trích xuất cho thấy từ tháng 1 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỉ đồng. Trong đó, riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử là hàng cấm, chứa nicotine là chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao.

Thiết kế phòng bí mật để qua mặt cơ quan chức năng

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử.

Nhiều hộp thuốc lá điện tử bị thu giữ ẢNH: CACC

Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.

Công an TP.HCM cho hay, thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, môi giới tiêu thụ sản phẩm này đều có thể bị xử lý hình sự về tội buôn bán hàng cấm.

Mọi tổ chức, cá nhân liên quan nếu không tự giác chấm dứt hành vi vi phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Người dân khi phát hiện dấu hiệu mua bán, quảng cáo thuốc lá điện tử cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn.