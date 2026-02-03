Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt 2 nghi phạm núp bóng kinh doanh lô tô để mua bán ma túy

Bá Cường
Bá Cường
03/02/2026 15:38 GMT+7

Công tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy dưới hình thức núp bóng đoàn trò chơi lô tô.

Ngày 3.2, theo thông tin từ Công an xã Gio Linh (Quảng Trị), đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quảng Trị: Núp bóng đoàn lô tô để... mua bán ma túy - Ảnh 1.

2 nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật

ẢNH: CÔNG AN XÃ GIO LINH

Trước đó, Công an xã Gio Linh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 2 nghi phạm là H.N.H (43 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) và T.Q.D (52 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) cùng tang vật thu giữ gồm 2.400 viên ma túy tổng hợp và các đồ vật liên quan.

Đáng chú ý, 2 nghi phạm nói trên có cách hoạt động mua bán ma túy rất tinh vi khi núp bóng dưới hình thức kinh doanh trò chơi lô tô trên địa bàn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cả 2 nghi phạm đều có tiền án, tiền sự phức tạp về ma túy.

Hiện tại, vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

