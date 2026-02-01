Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nhóm bán thuốc lá điện tử chứa ma túy quảng cáo ‘không mùi, không nghiện’

Trần Cường
Trần Cường
01/02/2026 15:31 GMT+7

Để bán thuốc lá điện tử tẩm ma túy, nhóm đối tượng rao bán trên mạng xã hội với mẫu mã sản phẩm bắt mắt và quảng cáo 'không mùi, không nghiện'.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công chuyên án 997C, bắt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD chứa ma tuý.

Bắt nhóm bán thuốc lá điện tử chứa ma túy quảng cáo ‘không mùi, không nghiện’- Ảnh 1.

Nguyễn Công Oanh cùng tang vật vụ án

ẢNH: NGUYỄN LAN

Theo C04, đường dây này nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Để tiêu thụ ma túy, các đối tượng dùng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

C04 cho hay, nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Theo C04, ngày 9.1, cơ quan này chủ trì bắt quả tang Nguyễn Công Oanh (24 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội) đang mang 7 đơn hàng có ma túy đi giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh để mang đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 phối hợp với công an các tỉnh, thành Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây.

Đến nay, C04 đã bắt giữ 17 nghi phạm, thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 7,5 lít dung dịch chứa ma túy thành phẩm và 308 điếu thuốc tẩm ma túy.

Theo giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính: Tuyệt đối không cấp phép dự án mới về thuốc lá điện tử

Bộ trưởng Tài chính: Tuyệt đối không cấp phép dự án mới về thuốc lá điện tử

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ tuyệt đối không cấp phép cho dự án mới về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sau khi Nghị quyết số 173/2024 có hiệu lực.

Bơm ma túy vào thuốc lá điện tử, thu lời cả trăm triệu đồng

Thâm nhập ổ bán chất gây nghiện: 'Quầy' thuốc lá điện tử di động

Khám phá thêm chủ đề

ma túy thuốc lá điện tử C04
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận