Bắt nhóm bán thuốc lá điện tử chứa ma túy quảng cáo ‘không mùi, không nghiện’

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công chuyên án 997C, bắt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD chứa ma tuý.

Nguyễn Công Oanh cùng tang vật vụ án ẢNH: NGUYỄN LAN

Theo C04, đường dây này nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Để tiêu thụ ma túy, các đối tượng dùng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

C04 cho hay, nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo “không mùi, không nghiện”.

Theo C04, ngày 9.1, cơ quan này chủ trì bắt quả tang Nguyễn Công Oanh (24 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội) đang mang 7 đơn hàng có ma túy đi giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh để mang đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 phối hợp với công an các tỉnh, thành Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây.

Đến nay, C04 đã bắt giữ 17 nghi phạm, thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 7,5 lít dung dịch chứa ma túy thành phẩm và 308 điếu thuốc tẩm ma túy.

Theo giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, các mẫu trên đều chứa chất ma túy.