TP.HCM: Bắt chủ doanh nghiệp xe máy trốn thuế qua tài khoản cá nhân

Ngày 6.2, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (29 tuổi, ở TP.HCM), chủ Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes, để điều tra về hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 477 triệu đồng.

Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc về hành vi trốn thuế ẢNH: CACC

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Tigit Motorbikes ẢNH: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, ông Quốc đã sử dụng tài khoản cá nhân (đứng tên ông Quốc) để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 1.1.2024 đến 13.8.2025, toàn bộ số tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với số liệu doanh nghiệp đã kê khai thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận của Cục Thuế TP.HCM, doanh nghiệp đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 477 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.