TP.HCM: San lấp trái phép gần 1.800 m2 giữa rừng cây phường Long Phước

Ngày 6.2, UBND phường Long Phước, TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ để xử lý vụ vận chuyển xà bần san lấp trái phép xảy ra trên đường số 9 Nguyễn Xiển.

Đây là động thái của chính quyền địa phương liên quan đến phản ánh của PV Báo Thanh Niên về việc xe ben vận chuyển đất đá, bê tông, nhựa, xà bần từ công trình thi công nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu đưa về san lấp trái phép tại khu đất rộng gần 1.800 m², bất chấp tuyến đường này có biển cấm xe ben, xe tải lưu thông.

Khu đất bị san lấp trái phép lọt thỏm giữa rừng cây phường Long Phước ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo dấu xe ben “ăn hàng” từ công trình

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong các ngày 2 và 3.2, nhiều xe ben liên tục vận chuyển đất, cát, vữa xi măng, nhựa và xà bần từ công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (phường Long Phước) đưa về một khu đất trống trên đường số 9 Nguyễn Xiển để san lấp trái phép.

Cụ thể, lúc 11 giờ 47 phút ngày 2.2, xe ben biển số 50H-101... do tài xế N.T.Ph (48 tuổi) điều khiển xuất hiện tại công trình đường Lò Lu. Chiếc xe cho lùi sát vỉa hè, nơi một xe cuốc màu vàng đang hoạt động hết công suất, liên tục xúc từng gầu đất cát, bê tông, nhựa, xà bần đổ thẳng lên thùng xe.

Xe ben "ăn hàng", chạy vào đường cấm để san lấp trái phép ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 30 phút sau, khi xà bần chất đầy thành thùng, tài xế trèo lên phủ bạt rồi cho xe lăn bánh. Xe chạy theo hướng đường Lò Lu – Nguyễn Xiển, sau đó rẽ vào đường số 9, nơi có biển cấm xe ben, xe tải. Chỉ ít phút sau, xe tiến thẳng vào khu đất trống và đổ toàn bộ xà bần xuống bãi.

Tại đây, 2 xe cuốc và 1 xe ủi hoạt động liên tục để san lấp hàng chục đống xà bần xuống mặt bằng. Đổ xong xà bần, xe ben quay lại công trình trên đường Lò Lu lúc 12 giờ 15 phút để tiếp tục chở “hàng”. Hoạt động này lặp đi lặp lại và kéo dài sang ngày 3.2.

Quan sát từ trên cao, khu đất san lấp nằm lọt thỏm giữa khu vực rừng cây. Tuy nhiên, bên trong là một khoảng trống rộng hàng nghìn mét vuông, không còn bóng dáng cây trồng. Nhiều đống đất đá, bê tông vụn, nhựa đường và vữa xi măng phủ kín mặt bằng.

Một người đàn ông trực tiếp nhận san lấp khu đất cho biết, ông nhận “mão” (khoán trọn) san lấp mặt bằng với giá hơn 1 tỉ đồng. Nguồn vật liệu được ông thu gom, tận thu từ nhiều nơi khác nhau rồi mang về đây đổ.

Bắt quả tang san lấp trên đất trồng cây lâu năm

Trưa 3.2, từ tin báo của PV Thanh Niên, tổ công tác gồm UBND phường và Công an phường Long Phước bất ngờ kiểm tra khu đất đang san lấp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người đang thực hiện hành vi san lấp trái phép trên đất trồng cây lâu năm.

Tổ công tác kiểm tra sau tin phản ánh của PV Thanh Niên ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, lúc 14 giờ ngày 3.2, tổ công tác kiểm tra thửa đất số 564, tờ bản đồ số 21 (phường Long Phước) và phát hiện thửa đất đã bị san lấp bằng vật liệu đất đá pha lẫn bê tông, nhựa. Tại đây có 1 máy cuốc, 1 máy ủi đang hoạt động cùng 5 đống vật liệu chưa được san lấp.

Ghi nhận mặt đất tại khu vực này cao hơn xung quanh khoảng 0,35 m trên diện tích gần 1.800 m². Thời điểm kiểm tra, chủ khu đất vắng mặt, nhưng có đại diện là ông T.

Bước đầu, ông T. xuất trình giấy tờ cho thấy khu đất rộng 1.762 m² là đất trồng cây lâu năm, do bà T.N.M.T (23 tuổi) đứng tên. Tổ công tác xác định toàn bộ hoạt động san lấp tại khu đất trên là trái quy định pháp luật, tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và hiện trường, giao công an phường tiếp tục củng cố hồ sơ, mời chủ đất đến làm việc để xử lý theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông T. cho hay nguồn vật liệu san lấp được tận thu từ nhiều nơi, trong đó có lấy từ công trình đường Lò Lu, nhưng không cung cấp được bất kỳ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến nguồn gốc, vận chuyển hay đổ thải.

Từ phản ánh của người dân và ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, có thể thấy việc vận chuyển, san lấp xà bần trái phép đã diễn ra công khai trong nhiều ngày, với tần suất lớn, bất chấp biển cấm và quy định pháp luật về sử dụng đất.

Vụ việc không chỉ đặt ra trách nhiệm của các cá nhân trực tiếp san lấp, chủ khu đất, mà còn cho thấy những khoảng trống trong quản lý vật liệu thải xây dựng và kiểm soát xe ben trên các tuyến đường cấm. Nếu không được giám sát chặt chẽ, những bãi san lấp “lọt rừng” sẽ còn xuất hiện, kéo theo nguy cơ phá vỡ quy hoạch, môi trường và trật tự tại địa phương.

Đơn vị liên quan nói gì?

Theo UBND phường Long Phước, khu vực xe ben đến "ăn hàng" thuộc dự án mở rộng, nâng cấp đường Lò Lu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức làm chủ đầu tư và khẳng định "không có chủ trương bán hoặc mang vật liệu thừa từ thi công đi san lấp trái phép".

Hiện trường khu san lấp trái phép ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện Ban Quản lý cho hay, đoạn xảy ra tình trạng như Thanh Niên phản ánh được giao cho nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước. Sau khi tiếp nhận tin báo của PV, Ban Quản lý cho biết sẽ làm việc với nhà thầu và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ tư liệu PV Thanh Niên cung cấp, ngày 4.2, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, mời làm việc và đủ cơ sở lập biên bản, xử lý tài xế N.T.P (48 tuổi) về hành vi đi vào đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với phương tiện đang điều khiển. Với hành vi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế thừa nhận vi phạm.

Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ.