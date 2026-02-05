Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/02/2026 22:57 GMT+7

Các bạn học tá hỏa phát hiện một nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), thi thể không nguyên vẹn, vào chiều tối 5.2.

Tối 5.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Phát hiện nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin

Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận chiều cùng ngày, Công an phường tiếp nhận tin báo có một nam sinh viên tử vong tại khuôn viên trường nói trên, thi thể không nguyên vẹn.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Ph.Th.H (21 tuổi), sinh viên năm 3 thuộc một khoa của Trường đại học Công nghệ Thông tin.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, các bạn học nghe tiếng động mạnh ở khu vực khuôn viên. Đến kiểm tra, họ phát hiện H. nằm tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường, thi thể không nguyên vẹn, hiện trường có nhiều máu.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, công an phát hiện tại tầng 8 của tòa nhà có cặp sách, nhưng không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh H.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

