Thời sự

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà 3 mẹ con tử vong ở hẻm Tô Ký

Uyển Nhi - Vũ Phượng
05/02/2026 16:47 GMT+7

Công an TP.HCM thông tin chi tiết vụ cháy nhà 3 mẹ con tử vong trong hẻm 17 Tô Ký, nguyên nhân nghi do ngạt khói, đang điều tra làm rõ.

Chiều 5.2, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM thông tin về nguyên nhân vụ cháy nhà 3 mẹ con tử vong tại hẻm 17 Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).

Nhà trong hẻm sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng PC07 (Công an TP.HCM) cho biết, vào lúc 0 giờ 53 phút sáng 5.2, Phòng PC07 nhận được tin báo cháy.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà cấp 4, có kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, 2 bên là tường gạch tiếp giáp với các nhà dân liền kề. Nhà nằm trong hẻm sâu cách mặt đường Tô Ký khoảng 140 m, xe chữa cháy không tiếp cận trực tiếp được.

Căn nhà có tổng diện tích khoảng 32 m2, trong đó, khu vực rang xay cà phê khoảng 16 m2, phòng ngủ khoảng 8 m2, khu vực bếp và nhà vệ sinh.

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà 3 mẹ con tử vong - Ảnh 1.

Thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nhà được đưa về nhà xác

ẢNH: TRẦN KHA

Qua công tác nắm thông tin tại hiện trường, căn nhà có 4 người sinh sống, gồm ông N.T.T (46 tuổi, chủ nhà), vợ và 2 con. Thời điểm xảy ra cháy, ông T. đang đi công tác, không có mặt tại nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 (gồm 4 xe cùng 27 cán bộ, chiến sĩ) đến hiện trường vào lúc 1 giờ 1 phút.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai 1 đường vòi A, 2 vòi B và 2 lăng B. Đám cháy được khống chế vào lúc 1 giờ 3 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 1 giờ 15 phút cùng ngày.

Theo thượng tá Trần Xuân Phương, nguyên nhân vụ cháy 3 mẹ con tử vong hiện đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra. Danh tính các nạn nhân được xác định là bà P.T.M.L (44 tuổi), cháu N.P.M.Nh (14 tuổi, học sinh lớp 8) và cháu N.P.M.Ng (6 tuổi), nghi tử vong do ngạt khói.

Thiệt hại về tài sản cháy khoảng 16 m2 trên tổng diện tích căn nhà. Chất cháy chủ yếu bao ni lông dùng đóng gói cà phê, ghế sofa, sách vở và vật dụng sinh hoạt gia đình. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê, chưa ước tính được thành tiền.

Công an TP.HCM thông tin vụ cháy nhà 3 mẹ con tử vong - Ảnh 2.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở hẻm 17 Tô Ký

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến nhà xác Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà tại hẻm 17 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận.

Ngoài ra, UBND phường Đông Hưng Thuận cùng các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã trao số tiền 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Thảm khốc cháy nhà 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
