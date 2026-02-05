Cháy nhà 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Nếu chồng ở nhà có khi đã thoát nạn

Bất lực nghe tiếng chuông báo động

Đến 7 giờ ngày 5.2, toàn bộ con hẻm 17 Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra vụ cháy nhà.

Lực lượng chức năng chốt chặn từ đầu hẻm vào khu vực cháy nhà ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hơn 0 giờ cùng ngày tại một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm. Các nạn nhân tử vong được xác định là chị P.T.M.L (44 tuổi), cùng con gái N.P.M.Nh (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai N.P.M.Ng (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể chị L. và con gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Nhiều người dân sống tại hẻm 17 Tô Ký vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút lửa bùng phát. Bà H., một hàng xóm sống tại khu vực này, kể lại: "Lúc đó hơn 12 giờ đêm, nghe tiếng chuông báo cháy của khu phố vang lên dồn dập, dân trong hẻm hô hoán nhau chạy ra. Thấy khói lửa bốc lên từ nhà chị L., thanh niên trong xóm huy động bình chữa cháy, tạt nước cứu hộ nhưng bất thành vì cửa rào và cửa chính đều khóa chặt nhiều lớp".

Cơ quan chức năng điều tra vụ cháy ẢNH: TRẦN KHA

Các xe đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác ẢNH: TRẦN KHA

Một số nhân chứng cho biết, lúc mới phát hiện hỏa hoạn, họ đã đập cửa, la lớn gọi người bên trong nhưng không nghe tiếng trả lời. Vì căn nhà đóng kín cửa và có kết cấu nhà cấp 4 nhỏ hẹp, khói đen tỏa ra mù mịt khiến công tác ứng cứu tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt mới khống chế được ngọn lửa.

Nếu có chồng ở nhà chắc tất cả đã thoát nạn

Cũng theo người dân, gia đình nạn nhân đã sinh sống tại đây cả chục năm, làm nghề bỏ mối trà và cà phê cho các đại lý. Thời điểm xảy ra vụ cháy, chồng chị L. đang đi công tác.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà bị cháy để chuyển về nhà xác ẢNH: TRẦN KHA

Một người dân xúc động chia sẻ: "Bình thường nhà này có ông chồng ngủ ở ngoài salon, nếu có ông ấy chắc đã phát hiện kịp hoặc phá tôn đưa vợ con ra ngoài".

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra.



