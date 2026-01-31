Cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi, khói đen bốc cao trong khu dân cư

Đến chiều tối 31.1, Công an xã Củ Chi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy điểm sửa xe trên đường Phan Văn Khải để làm rõ nguyên nhân.

Khói tỏa ra từ đám cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo về một vụ hỏa hoạn tại địa tiệm sửa chữa xe ô tô tải ở đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 18 đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng 29 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường lúc 9 giờ 15 phút. Tại đây, do chất cháy chủ yếu là nhựa, các vật dụng sửa chữa xe và đồ dùng sinh hoạt gia đình nên ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen tỏa ra bao cả khu vực. Gần 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Đến chiều tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang tiến hành ẢNH: TRẦN KHA

Theo đại diện UBND xã Củ Chi, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để lửa lan sang các nhà dân lân cận trong khu vực.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và con số thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.