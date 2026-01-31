Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi, khói đen bốc cao trong khu dân cư

Trần Kha
Trần Kha
31/01/2026 18:20 GMT+7

Một tiệm sửa xe ở Củ Chi (TP.HCM) đã xảy ra cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để điều tra.

Đến chiều tối 31.1, Công an xã Củ Chi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy điểm sửa xe trên đường Phan Văn Khải để làm rõ nguyên nhân.

Cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi, khói đen bốc cao trong khu dân cư- Ảnh 1.

Khói tỏa ra từ đám cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo về một vụ hỏa hoạn tại địa tiệm sửa chữa xe ô tô tải ở đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 18 đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng 29 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường lúc 9 giờ 15 phút. Tại đây, do chất cháy chủ yếu là nhựa, các vật dụng sửa chữa xe và đồ dùng sinh hoạt gia đình nên ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen tỏa ra bao cả khu vực. Gần 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi, khói đen bốc cao trong khu dân cư- Ảnh 2.

Đến chiều tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang tiến hành

ẢNH: TRẦN KHA

Theo đại diện UBND xã Củ Chi, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để lửa lan sang các nhà dân lân cận trong khu vực.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy và con số thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Cháy xưởng nhựa tại xã Đông Thạnh, ảnh hưởng 8 nhà dân

Cháy xưởng nhựa tại xã Đông Thạnh, ảnh hưởng 8 nhà dân

Vụ cháy xưởng nhựa tại xã Đông Thạnh, TP.HCM không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến nhiều nhà dân. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Củ Chi Trung tâm chỉ huy 114 đường Phan Văn Khải UBND xã Củ Chi Cháy điểm sửa xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận