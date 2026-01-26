Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tặng quà tết và xe đạp cho học sinh hiếu học ở xã Củ Chi

Trần Kha
Trần Kha
26/01/2026 13:46 GMT+7

Chương trình "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình" tiếp tục tặng quà tết và xe đạp, mang niềm vui ấm áp đến với các gia đình chính sách và học sinh hiếu học tại xã Củ Chi.

Ngày 26.1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi (TP.HCM) tiếp tục tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình", trao tặng quà tết và xe đạp cho các gia đình chính sách, hộ dân và học sinh trên địa bàn.

Tặng quà tết và xe đạp cho học sinh hiếu học ở xã Củ Chi - Ảnh 1.

Xã Củ Chi tặng quà tết cho người dân trên địa bàn

ẢNH: CTV

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham dự chương trình có ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã; đại diện câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP.HCM (đơn vị đồng hành) cùng đông đảo người dân địa phương.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và 10 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Quang Thái nhấn mạnh những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp người dân đón tết đầm ấm hơn. Đặc biệt, những chiếc xe đạp sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tặng quà tết và xe đạp cho học sinh hiếu học ở xã Củ Chi - Ảnh 2.

Tặng 10 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh hiếu học

ẢNH: CTV

Được biết, công tác an sinh xã hội luôn được chính quyền xã Củ Chi chú trọng. Trước đó, ngày 22.1, xã cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo tương tự, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc liên tiếp tổ chức các chương trình vui xuân, chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương, không để bất kỳ hộ dân nào bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền.

Đại diện câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP.HCM chia sẻ, đơn vị rất vinh dự khi được đồng hành cùng chính quyền xã Củ Chi trong việc mang lại niềm vui cho bà con. Sự kết nối giữa các mạnh thường quân và chính quyền đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho "Tết nghĩa tình" tại địa phương thêm phần trọn vẹn.

Tin liên quan

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 25.12, UBND xã Củ Chi tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm lắng nghe tâm tư và thúc đẩy kinh tế địa phương năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

tặng quà tết xã Củ Chi Trần Quang Thái học sinh Ủy ban MTTQ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận