Tặng quà tết và xe đạp cho học sinh hiếu học ở xã Củ Chi

Ngày 26.1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi (TP.HCM) tiếp tục tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình", trao tặng quà tết và xe đạp cho các gia đình chính sách, hộ dân và học sinh trên địa bàn.

Xã Củ Chi tặng quà tết cho người dân trên địa bàn ẢNH: CTV

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham dự chương trình có ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã; đại diện câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP.HCM (đơn vị đồng hành) cùng đông đảo người dân địa phương.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và 10 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Quang Thái nhấn mạnh những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời, giúp người dân đón tết đầm ấm hơn. Đặc biệt, những chiếc xe đạp sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tặng 10 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh hiếu học ẢNH: CTV

Được biết, công tác an sinh xã hội luôn được chính quyền xã Củ Chi chú trọng. Trước đó, ngày 22.1, xã cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo tương tự, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc liên tiếp tổ chức các chương trình vui xuân, chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương, không để bất kỳ hộ dân nào bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền.

Đại diện câu lạc bộ Hạnh Nguyện TP.HCM chia sẻ, đơn vị rất vinh dự khi được đồng hành cùng chính quyền xã Củ Chi trong việc mang lại niềm vui cho bà con. Sự kết nối giữa các mạnh thường quân và chính quyền đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho "Tết nghĩa tình" tại địa phương thêm phần trọn vẹn.