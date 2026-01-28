Cháy xưởng nhựa tại xã Đông Thạnh, ảnh hưởng 8 nhà dân

Ngày 28.1, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy xưởng nhựa trên đường Đông Thạnh 8.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại kho xưởng trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh, TP.HCM nên đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong xưởng chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận có vụ cháy xưởng sản xuất hạt nhựa, pallet trên địa bàn. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng ảnh hưởng đến khoảng 8 hộ dân xung quanh (chủ yếu là cháy xém tường phía sau). Công an đang thống kê, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy.