Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy xưởng nhựa tại xã Đông Thạnh, ảnh hưởng 8 nhà dân

Trần Kha
Trần Kha
28/01/2026 16:43 GMT+7

Vụ cháy xưởng nhựa tại xã Đông Thạnh, TP.HCM không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến nhiều nhà dân. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 28.1, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy xưởng nhựa trên đường Đông Thạnh 8.

Cháy xưởng tại xã Đông Thạnh, ảnh hưởng 8 nhà dân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại kho xưởng trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh, TP.HCM nên đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong xưởng chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh triển khai công tác dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận có vụ cháy xưởng sản xuất hạt nhựa, pallet trên địa bàn. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng ảnh hưởng đến khoảng 8 hộ dân xung quanh (chủ yếu là cháy xém tường phía sau). Công an đang thống kê, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy.

Tin liên quan

Cháy bãi phế liệu trong hẻm, khu dân cư hoảng loạn

Cháy bãi phế liệu trong hẻm, khu dân cư hoảng loạn

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu nằm trong hẻm Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa) khiến nhiều người dân náo loạn.

Khám phá thêm chủ đề

cháy xưởng nhà dân Công an xã Đông Thạnh đám cháy cháy lớn TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận