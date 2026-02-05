Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 3 mẹ con tử vong

Trần Kha
Trần Kha
05/02/2026 06:08 GMT+7

Vụ cháy nhà tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM khiến 3 người tử vong, gồm mẹ và 2 con. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 5.2, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại hẻm trên đường Tô Ký, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 3 mẹ con tử vong- Ảnh 1.

Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 5.2, người dân thấy khói lửa tỏa ra bên trong căn nhà cấp 4 tại hẻm 17 Tô Ký (đoạn bên hông cầu Chợ Cầu), phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Lúc này, người dân hô hoán chữa cháy nhưng nhà khóa cửa nên bất thành. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, đến 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đưa thi thể 3 người bên trong căn nhà cháy ra ngoài để đưa về nhà xác.

Theo người dân, 3 người tử vong trong căn nhà gồm mẹ và 2 con (1 con trai và 1 con gái). Riêng người chồng vào thời điểm xảy ra vụ cháy không có ở nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà đang được làm rõ. Toàn bộ tuyến hẻm ra vào căn nhà cháy được phong tỏa, không cho người bên ngoài vào để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi, khói đen bốc cao trong khu dân cư

Cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi, khói đen bốc cao trong khu dân cư

Một tiệm sửa xe ở Củ Chi (TP.HCM) đã xảy ra cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

cháy nhà phường Đông Hưng Thuận chữa cháy Nhà xác tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận