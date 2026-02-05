Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, 3 mẹ con tử vong

Ngày 5.2, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại hẻm trên đường Tô Ký, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 5.2, người dân thấy khói lửa tỏa ra bên trong căn nhà cấp 4 tại hẻm 17 Tô Ký (đoạn bên hông cầu Chợ Cầu), phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Lúc này, người dân hô hoán chữa cháy nhưng nhà khóa cửa nên bất thành. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, đến 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đưa thi thể 3 người bên trong căn nhà cháy ra ngoài để đưa về nhà xác.

Theo người dân, 3 người tử vong trong căn nhà gồm mẹ và 2 con (1 con trai và 1 con gái). Riêng người chồng vào thời điểm xảy ra vụ cháy không có ở nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà đang được làm rõ. Toàn bộ tuyến hẻm ra vào căn nhà cháy được phong tỏa, không cho người bên ngoài vào để phục vụ công tác điều tra.