Cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Cháu bé còn sống sót được chuyển đến TP.HCM điều trị

Hữu Tú
Hữu Tú
28/12/2025 20:45 GMT+7

Sau khi được cấp cứu, bé sơ sinh gần 1 tháng tuổi trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk, đã được chuyển viện xuống TP.HCM. Hiện sức khỏe của bé tạm ổn.

Ngày 28.12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tích cực điều trị cho bé sơ sinh gần 1 tháng tuổi trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh.

"Sau khi cháu bé được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của cháu đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, gia đình có mong muốn chuyển cháu đến bệnh viện tại TP.HCM để tiếp tục điều trị. Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để chuyển viện cho cháu", vị lãnh đạo bệnh viện nói.

Cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Chuyển cháu bé còn sống sót đến TP.HCM điều trị- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

ẢNH: HỮU TÚ

Sau khi cháu bé được chuyển đến bệnh viện ở TP.HCM để điều trị, gia đình cũng thông tin lại tình hình sức khỏe của bé đã ổn định.

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 27.12, một vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà là cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ kiện điện nước ở xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ), khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm vợ chồng anh H.K.D (35 tuổi) và chị T.T.K.N (28 tuổi) cùng hai con trai H.B.H (8 tuổi) và H.B.L (4 tuổi).

Riêng cháu bé sơ sinh 26 ngày tuổi (con của anh D. và chị N.), được lực lượng chức năng kịp thời đưa ra ngoài và cứu sống. Cháu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1-2 vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, diện tích bỏng khoảng 8%. 

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cũng tiếp nhận cấp cứu một chiến sĩ cảnh sát PCCC tham gia chữa cháy trong tình trạng khó thở, được chẩn đoán ngộ độc khí.

Thông tin từ lực lượng chức năng, ngay khi nhận tin báo vụ cháy nhà, cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa và phá tường tạo lối tiếp cận. Khi vào bên trong, lực lượng cứu hộ phát hiện các nạn nhân nằm trong phòng ngủ.

Người dân địa phương cho biết, trước lúc tử vong, anh D. đã nhúng chăn nước quấn quanh người các con, ôm vợ con để tránh khói độc từ vụ cháy, nhưng không thể thoát ra ngoài. Cả 4 người được xác định tử vong do ngạt khói. Còn bé sơ sinh may mắn sống sót do được anh D. ôm chặt trong lòng. Khi được đưa ra ngoài, bé vẫn còn thở và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

