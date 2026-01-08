Công an TP.HCM chỉ rõ 3 kịch bản lừa đảo công nghệ cao dịp tết 2026

Chiều 8.1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM đã nêu 3 kịch bản lừa đảo công nghệ cao phổ biến trong dịp tết 2026, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Lợi dụng chính sách, mua sắm và vui chơi dịp tết để lừa đảo

Theo thượng tá Hồ Thọ Hải, từ kinh nghiệm đấu tranh qua nhiều năm, cơ quan công an nhận diện các hình thức lừa đảo dịp tết có xu hướng ngày càng tinh vi, được tổ chức theo nhiều kịch bản khác nhau.

Thứ nhất, các đối tượng mạo danh cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc các chương trình chính sách để thông báo tặng quà tết, hỗ trợ phúc lợi. Từ đó, chúng dẫn dụ người dân cài đặt app (ứng dụng) lạ, bấm vào đường link lạ nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản.

Thứ hai, lợi dụng các chương trình khuyến mãi, tặng quà, ưu đãi dịp tết..., các đối tượng đưa ra nhiều chiêu trò hấp dẫn để lừa đảo người dân, đặc biệt là trên môi trường mạng.

Thứ ba, dịp này là thời điểm người dân có nhu cầu di chuyển, du lịch, lưu trú tăng cao trước, trong và sau tết. Các đối tượng dựa vào nhu cầu này để xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo liên quan đến đặt vé tàu xe, khách sạn..., tăng cường chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, cũng như trên các công cụ tìm kiếm.

Thượng tá Hồ Thọ Hải nêu 3 kịch bản lừa đảo công nghệ cao phổ biến trong dịp tết 2026, người dân cần đặc biệt cảnh giác ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khuyến cáo quan trọng từ Công an TP.HCM

Từ 3 kịch bản lừa đảo nêu trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác. Theo đánh giá, nếu người dân cảnh giác tốt có thể giảm từ 80 - 90% nguy cơ bị lừa đảo công nghệ cao.

"Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, không cung cấp mã OTP cho cá nhân, tổ chức nào hoặc thông qua bất kỳ ứng dụng nào. Vì mã OTP chỉ dùng để chuyển tiền, không bao giờ dùng để nhận tiền", thượng tá Hồ Thọ Hải nhấn mạnh.

Đối với các hình thức lừa đảo liên quan đến đặt vé tàu xe, khách sạn, lưu trú, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tìm kiếm thông tin trên không gian mạng.

Người dân nên lựa chọn đại lý, cơ sở uy tín hoặc đến trực tiếp để giao dịch; tuyệt đối không nên chuyển tiền trước khi chưa xác minh rõ ràng.

Một thủ thuật phổ biến của các đối tượng lừa đảo là chạy quảng cáo, do đó các trang web có gắn chữ "được tài trợ" cần được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch.