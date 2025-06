Bắt nhóm tội phạm công nghệ cao đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Ngày 12.6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng chuyển vụ án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do các nghi phạm T.Đ.D (ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Hiện trường vụ án bị lực lượng công an bắt quả tang ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngôi nhà thuê bị phát hiện sử dụng mục đích phạm tội ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cơ quan công an thu giữ các trang thiết bị ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, nhóm này thuê 2 căn nhà tại Đà Nẵng, trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao ,và tuyển chọn 15 người lao động có trình độ cao về công nghệ thông tin, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài, để chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 11.2024 đến nay, nhóm này đã sử dụng phần mềm thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Mastercard, Discover) của người nước ngoài. Số thẻ này được dùng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Khám xét hai địa điểm nhà thuê, lực lượng công an thu giữ 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính và 5 màn hình máy vi tính.

Hiện Phòng An ninh mạng đang tiến hành trao đổi với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.