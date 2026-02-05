Cháy nhà 3 mẹ con tử vong: Dự định mãi dang dở trước thềm Tết Nguyên đán

Đến trưa 5.2, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại hẻm 17 Tô Ký khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Nỗi đau quá lớn

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị P.T.M.L (44 tuổi), cháu N.P.M.Nh (14 tuổi, học sinh lớp 8) và cháu N.P.M.Ng (6 tuổi).

Thi thể các nạn nhân trong vụ cháy nhà được đưa về nhà xác ẢNH: TRẦN KHA

Tại khu vực nhà xác Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, anh N.T.T (chồng chị L.) ngồi gục đầu, bàng hoàng trước mất mát quá lớn. Anh T. hiện là giảng viên của một trường đại học lớn tại TP.HCM. Trước đó, anh vừa lên đường đi công tác tại Lâm Đồng, nhưng đến khuya và rạng sáng 5.2 thì nhận tin dữ từ người thân.

Kể lại giây phút đau lòng, chị dâu của nạn nhân cho biết hỏa hoạn bùng phát lúc rạng sáng khi cả nhà đang ngủ say. Khi hàng xóm phát hiện và báo tin cho gia đình, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà nhỏ.

"Khi lực lượng chức năng vào bên trong, chị L. và con gái lớn được tìm thấy trong nhà tắm. Có lẽ trong cơn hoảng loạn, người mẹ đã ôm con chạy vào đó xả nước để tránh nóng và ngạt khói, nhưng cả hai đều không qua khỏi. Còn bé trai út tử vong trên giường, nghi vấn do ngạt khói", người thân nạn nhân nghẹn ngào.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà cấp 4 rộng khoảng 32 m², nằm sâu trong hẻm 17 đường Tô Ký (dưới chân cầu Chợ Cầu). Hai vợ chồng chị L. mua căn nhà này từ khoảng chục năm. Trước đây chị L. làm văn phòng, nhưng sau đó nghỉ việc để ở nhà kinh doanh cà phê trực tuyến qua sàn thương mại điện tử.

Người thân cho biết, chỉ còn ít ngày nữa gia đình sẽ cùng nhau về Gia Lai ăn tết. Anh T. và chị L. cũng đã dự định sau tết sẽ sửa sang lại căn nhà cho rộng rãi hơn nhưng dự định ấy mãi mãi không thể thực hiện được.

Thảm khốc cháy nhà 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Hỗ trợ khẩn cấp gia đình nạn nhân

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến nhà xác Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ bước đầu đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà tại phường Đông Hưng Thuận.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân ẢNH: TRẦN KHA

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ với mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau buồn. Đồng thời đề nghị địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý và cuộc sống.

Ngoài ra, UBND phường Đông Hưng Thuận cùng các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã trao số tiền 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.