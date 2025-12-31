TP.HCM: Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong công viên

Đến hơn 15 giờ 30 ngày 31.12, Công an phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) phối hợp Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường bên trong công viên Trần Thị Nghỉ để điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong.

Người đàn ông tử vong trong công viên ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân sinh sống và sinh hoạt quanh khu vực công viên phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở khu vực bên trong.

Khi tiến lại gần kiểm tra, nhiều người tá hỏa nhận thấy nạn nhân đã ngừng thở nên lập tức hô hoán, đồng thời trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa một phần khuôn viên công viên, hạn chế người dân ra vào để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Đến chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.