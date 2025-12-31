'Nghẹt thở' cảnh giải cứu nam thanh niên kẹt ở thanh đà thông tầng chung cư

Ngày 31.12, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã kịp thời giải cứu một nam thanh niên có hành vi đe dọa đến tính mạng tại chung cư Q7 Boulevard (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ).

Nam thanh niên được giải cứu an toàn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 30.12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) nhận tin báo về việc một thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, leo ra khu vực thanh đà thông tầng tại tầng 5, Block A01 của chung cư. Người này sau đó mắc kẹt lại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 chiến sĩ, do trung tá Nguyễn Trường Khang, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7, trực tiếp chỉ huy đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC bố trí bố trí nệm hơi bên dưới khu vực nạn nhân đứng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng nhanh chóng triển khai phương án đảm bảo an toàn, bố trí nệm hơi bên dưới khu vực nạn nhân đứng để phòng ngừa tình huống xấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát tiếp cận giải cứu thành công nam thanh niên. Người này sau đó được bàn giao cho Công an phường Tân Mỹ theo quy định.