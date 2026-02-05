Trường ĐH Đà Lạt rực sắc mai anh đào, sinh viên, du khách thích thú chụp ảnh

Những ngày đầu tháng 2, trong khi mai anh đào đang "nhuộm hồng" khắp phố núi Đà Lạt, Trường ĐH Đà Lạt trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của người dân và du khách. Khuôn viên rộng gần 40 ha với những hàng mai anh đào dọc lối đi, quanh khu giảng đường đang vào độ nở đẹp nhất, phủ một màu hồng rực rỡ hiếm thấy.

Mai anh đào nở rộ, rực sắc trong khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: BÁ DUY

Khắp khuôn viên trường đều ngập sắc hoa mai anh đào ẢNH: BÁ DUY

Du khách mê mẩn sắc hoa mai anh đào tại Trường ĐH Đà Lat ẢNH: BÁ DUY

Khắp khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt, hoa mai anh đào nở hồng đẹp đến nao lòng. Các nam sinh, nữ sinh Đà Lạt mỗi sớm mai bước chân đến giảng đường đều không cưỡng được sức hấp dẫn của loài hoa tươi tắn, đẹp đẽ này.

Không chỉ sinh viên, nhiều du khách cũng tranh thủ ghé Trường ĐH Đà Lạt để ngắm hoa và chụp ảnh. Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường tạo điều kiện cho mọi người tham quan, tuy nhiên yêu cầu du khách giữ gìn vệ sinh và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy.



Sinh viên bên hoa mai anh đào trên đường đến lớp ẢNH: BÁ DUY

"Chưa có năm nào mai anh đào nở đẹp như năm nay. Cung đường nào trong trường cũng rực rỡ sắc xuân", Anh Thư, sinh viên khoa Kế Toán - Quản trị kinh doanh chia sẻ ẢNH: BÁ DUY

Đây là dịp để các sinh viên lưu lại những khoảnh khắc đẹp với trường ẢNH: BÁ DUY

Trường ĐH Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) được nhiều người đánh giá là ngôi trường có cảnh quan đẹp bậc nhất Đông Nam Á. Khuôn viên rộng gần 40 ha như một công viên cây xanh giữa lòng phố núi, với nhiều công trình kiến trúc cổ còn lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp từ những năm đầu thành lập.

Đặc biệt, khu vực thung lũng mai anh đào đang nhuộm một màu hồng phấn nổi bật. Sau nhiều năm chăm sóc, thung lũng vốn chỉ toàn cỏ và cây thông thưa thớt giờ đã trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ tìm đến.

Du khách check-in bên cây mai anh đào trong khuôn viên trường ẢNH: BÁ DUY

Dọc các tuyến đường nội bộ, mai anh đào không đứng riêng lẻ mà nối nhau theo các con dốc và triền cỏ, uốn theo từng giảng đường, tạo nên những khung cảnh thơ mộng. Ngoài mai anh đào, dọc các tuyến đường còn có nhiều cây khuynh diệp, huỳnh đàn đã nhiều năm tuổi, góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của khuôn viên.

Đường xuống thung lũng mai anh đào ẢNH: BÁ DUY

Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay hoa mai anh đào nở đều và rực rỡ hơn hẳn những năm trước ẢNH: BÁ DUY

Hoa mai anh đào tại Trường ĐH Đà Lạt dự kiến vẫn còn nở đẹp những ngày tới ẢNH: BÁ DUY

Nhiều sinh viên của các khoa tranh thủ chụp hình tập thể để lưu lại kỷ niệm bên sắc hoa. Lê Bảo Trâm, sinh viên khoa Tài chính – Kế Toán, cho biết: "Tụi em tranh thủ chụp để sau này ra trường có kỷ niệm để nhớ về nhau". ẢNH: BÁ DUY

Trường ĐH Đà Lạt hiện còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Các tòa nhà giảng đường cũ với những mái ngói đỏ, tường sơn vàng kem, cửa sổ gỗ lớn tạo nên không gian học tập vừa cổ kính vừa thơ mộng. Khuôn viên trường được bố trí hài hòa giữa các công trình xây dựng và không gian cây xanh, tạo nên một môi trường học tập trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Sinh viên Trường ĐH Đà Lạt cùng mùa hoa mai anh đào rực rỡ của trường ẢNH: BÁ DUY



