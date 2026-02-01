Mùa hoa mai anh đào Đà Lạt xuân 2026 đẹp chưa từng có

Suốt nhiều tuần qua, Đà Lạt (Lâm Đồng) đón dòng người từ khắp nơi tìm về. Quanh hồ Xuân Hương, trên các trục đường trung tâm, giới trẻ khoác áo dài truyền thống, các gia đình thong dong dạo bước, du khách chậm rãi ghi lại khoảnh khắc của riêng mình bên những tán hoa mai anh đào đang vào độ đẹp nhất.

Mai anh đào rực hồng quanh hồ Xuân Hương ẢNH: LÂM VIÊN

Mai anh đào không chỉ nở ở trung tâm. Từ thung lũng Tình yêu đến vùng trà Cầu Đất, từ phố núi đến những khu dân cư ngoại vi, sắc hồng vẫn âm thầm hiện diện, tạo nên một lễ hội không có ranh giới rõ ràng giữa sân khấu và thiên nhiên.

Hoa nở giữa sinh hoạt thường ngày, để mỗi người, dù là cư dân Đà Lạt hay khách phương xa, đều có thể trở thành một phần của mùa xuân ấy. Có thể ví cả phố núi Đà Lạt như một phông nền sống động, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy một góc nhỏ cho riêng mình trong mùa hoa.

Các thiếu nữ duyên dáng bên mai anh đào ẢNH: LÂM VIÊN

Rực rỡ bên hoa mai anh đào ẢNH: MẠNH THI

"Chưa có năm nào mai anh đào nở đẹp như năm nay. Cung đường nào cũng rực rỡ sắc xuân, cũng nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười vui…", bà Nguyễn Thị Phương Mai, người đã hơn 60 năm sống ở Đà Lạt, nói nhẹ như một lời kể.

Câu nói giản dị ấy gợi mở cả một ký ức dài về những mùa xuân đã qua, để rồi càng thêm trân quý mùa hoa hiện tại, mùa hoa mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Lạt.

Ghi lại khoảnh khắc mai anh đào rực hồng ẢNH: LÂM VIÊN

Thiếu nữ bên mai anh đào Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trong đêm bế mạc lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, không gian kiến trúc nhà ga xe lửa Đà Lạt trở thành điểm nhấn đặc biệt khi nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Bằng Kiều, Mỹ Linh, Trương Lê Sơn, Hoàng Lê Vi… cùng xuất hiện và biểu diễn những ca khúc gắn liền với ký ức về Đà Lạt. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa phố núi đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân và du khách.

Đêm bế mạc lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Bằng Kiều và Mỹ Linh biểu diễn trong đêm bế mạc lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội đã có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức phong phú, đa dạng.

Nổi bật là hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Em và hoa mai anh đào”, chương trình “Sáng tạo cùng hoa mai anh đào” và không gian “Hoa - Ánh sáng - Nghệ thuật”, lấy cảm hứng từ mùa hoa và nhịp sống đặc trưng của người dân Đà Lạt.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động hưởng ứng tại các điểm du lịch và không gian công cộng như “Hoa anh đào giữa lòng thung lũng Tình yêu”, “Hoa anh đào trên vùng trà Cầu Đất”, “Âm vang sắc hồng trên phố núi”, góp phần lan tỏa không khí lễ hội khắp phố núi Đà Lạt.

Thông qua nghệ thuật sắp đặt sáng tạo, các chương trình đã tạo nên những điểm nhấn mới mẻ, giàu tính thẩm mỹ, góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng được triển khai trong suốt lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Hồ Xuân Hương Đà Lạt lung linh sắc hồng ẢNH: TÂM HUỲNH

Bà Trần Thị Vũ Loan cho biết thêm, chương trình “Bản đồ số giới thiệu các điểm đến ngắm hoa mai anh đào” đã ghi nhận hơn 20.000 lượt người dùng, với trên 110.000 lượt truy cập. Ứng dụng này góp phần đổi mới cách tiếp cận thông tin du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng trở thành điểm đến thông minh, hiện đại.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, du khách có thể lần theo sắc hồng mai anh đào trên bản đồ số, tìm đến những không gian hoa đang vào độ đẹp nhất - một cách thưởng lãm rất “thời đại số”, nhưng vẫn giữ trọn nhịp sống thong thả, lãng mạn vốn có của Đà Lạt.

Chưa có năm nào mai anh đào nở đẹp như năm nay, cung đường nào cũng rực rỡ sắc xuân... ẢNH: LÂM VIÊN

Du khách lưu luyến mùa hoa mai anh đào Đà Lạt 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Mùa lễ hội còn được nối dài bằng những hoạt động trồng cây, làm sạch môi trường, chỉnh trang không gian công cộng. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lâu dài, để sắc xuân không chỉ dừng ở một mùa hoa, mà còn ở ý thức gìn giữ thành phố xanh, sạch, đẹp từ chính người dân và du khách.

"Từ thành công của lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, chúng tôi tin tưởng rằng các địa phương sẽ tiếp tục phát huy đổi mới sáng tạo để mang đến cho nhân dân, du khách những mùa lễ hội tiếp theo ngày càng nâng tầm chất lượng, hấp dẫn và giàu bản sắc hơn nữa", bà Trần Thị Vũ Loan bày tỏ.