Văn hóa Câu chuyện văn hóa

'Âm vang sắc hồng trên phố núi' Đà Lạt cuốn hút du khách

Lâm Viên
Lâm Viên
30/01/2026 15:22 GMT+7

Chương trình nghệ thuật 'Âm vang sắc hồng trên phố núi' tại làng hoa Vạn Thành tối 29.1 tạo điểm nhấn rực rỡ cho Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hưởng ứng Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, tối 29.1, P.Cam Ly, Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên Âm vang sắc hồng trên phố núi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Âm vang sắc hồng tại Lễ hội hoa mai anh đào 2026 ở Vạn Thành Đà Lạt - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật Âm vang sắc hồng trên phố núi diễn ra tại làng hoa Vạn Thành

ẢNH: V.T

Giữa tiết trời Đà Lạt se lạnh khoảng 12 độ C, khi mai anh đào nở rộ nhuộm hồng các con đường, làng hoa Vạn Thành trở thành điểm hẹn của chương trình nghệ thuật Âm vang sắc hồng trên phố núi, tạo dấu ấn nổi bật trong mùa lễ hội hoa mai anh đào.

Âm vang sắc hồng tại Lễ hội hoa mai anh đào 2026 ở Vạn Thành Đà Lạt - Ảnh 2.

Giữa tiết trời se lạnh, người dân và du khách thích thú theo dõi chương trình nghệ thuật Âm vang sắc hồng trên phố núi

ẢNH: L.V

Âm vang sắc hồng tại Lễ hội hoa mai anh đào 2026 ở Vạn Thành Đà Lạt - Ảnh 3.

Tiết mục mang đậm bản sắc của núi rừng nam Tây nguyên

ẢNH: L.V

Đêm diễn quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Võ Hạ Trâm, Hữu Thắng, Hoàng Oanh, Chương guitarist cùng các nhóm cồng chiêng Lang Biang, 212 Nation, Model Kid và các vũ đoàn Hải Yến, ADC… Những tiết mục sôi động xen lẫn giai điệu trữ tình tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, nồng nàn sức sống mùa xuân.

Âm vang sắc hồng tại Lễ hội hoa mai anh đào 2026 ở Vạn Thành Đà Lạt - Ảnh 4.

Âm vang sắc hồng trên phố núi cuốn hút người người dân và du khách

ẢNH: V.T

Ông Nguyễn Thừa Đoàn, Chủ tịch UBND P.Cam Ly, Đà Lạt cho biết chương trình nghệ thuật Âm vang sắc hồng trên phố núi là lời chào mùa xuân, chào năm mới Bính Ngọ - 2026 của P.Cam Ly gửi đến người dân và du khách muôn phương.

Chương trình nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo, huy động nguồn lực xã hội hóa, mang đậm bản sắc của núi rừng nam Tây nguyên và phố hoa Đà Lạt, mang tới người dân và du khách ấn tượng tốt đẹp và cảm xúc thăng hoa.

Âm vang sắc hồng tại Lễ hội hoa mai anh đào 2026 ở Vạn Thành Đà Lạt - Ảnh 5.

Hoa mai anh đào rực rỡ trên cung đường Trần Hưng Đạo, Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Âm vang sắc hồng tại Lễ hội hoa mai anh đào 2026 ở Vạn Thành Đà Lạt - Ảnh 6.

Mai anh đào rực hồng bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt

ẢNH: G.B

Ông Nguyễn Quang Hải (làng hoa Vạn Thành) bày tỏ: "Đây là lần đầu ở làng hoa Vạn Thành diễn ra chương trình nghệ thuật quy mô và cuốn hút. Người dân chúng tôi cảm thấy tự hào và yêu mến vùng đất Đà Lạt, phố núi ngàn hoa mà mình được sinh ra và lớn lên".

