Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ sau 7 năm 'về chung nhà'

Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ - Vikas Chaudhary ẢNH: FBNV

Mới đây, Võ Hạ Trâm chia sẻ bài viết kỷ niệm 7 năm ngày cưới, 9 năm ngày yêu, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ cho biết mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, hạnh phúc đến mức đôi khi không kịp nhận ra thời gian trôi nhanh. Trong những dòng tâm sự ngắn gọn nhưng đầy tình cảm, cô gửi lời cảm ơn đến ông xã, gọi anh là "người chồng, người cha tuyệt vời". "7 năm ngày cưới, 9 năm ngày quen nhau. Ngày nào cũng vui, cũng hạnh phúc và nhẹ nhàng nên cũng chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh quá. Cảm ơn ông xã luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời, mãi yêu", Võ Hạ Trâm bộc bạch.

Về chung nhà từ năm 2019, hôn nhân của Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary ngày càng bền chặt. Ông xã cô hiện là chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, cặp đôi lần lượt đón hai con là bé Moon (sinh năm 2021) và bé Milo (sinh năm 2024), hoàn thiện tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười.

Hôn nhân viên mãn của ca sĩ Võ Hạ Trâm

Thời gian qua, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tình tứ bên chồng con. Theo Võ Hạ Trâm, sau nhiều năm chung sống, ông xã vẫn giữ sự yêu chiều, bảo vệ vợ như thuở mới yêu. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, ông xã sao nữ 9X luôn chủ động sắp xếp thời gian cho gia đình, trở thành hậu phương vững chắc để vợ yên tâm theo đuổi nghệ thuật ẢNH: FBNV

Võ Hạ Trâm cho biết cô cảm thấy may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ ông xã trong mọi hoàn cảnh. “Các dự án âm nhạc cần kinh phí lớn, và một mình tôi thì không đủ sức. Anh ấy không chỉ giúp tôi về tài chính mà còn luôn sắp xếp công việc, chăm sóc con cái để tôi toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật”, Võ Hạ Trâm chia sẻ ẢNH: FBNV

Tổ ấm của nữ ca sĩ càng thêm viên mãn khi hai con lai Việt - Ấn ngày một khôn lớn. Đặc biệt, cả Moon và Milo đều được nhận xét là “bản sao” của bố. Ngay cả Võ Hạ Trâm cũng hài hước thừa nhận mình “đẻ thuê”, khi các con không có nhiều nét giống mẹ ẢNH: FBNV

Sự xuất hiện của các con cũng khiến cuộc sống vợ chồng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, câu chuyện mỗi ngày xoay quanh công việc, thì nay, điều cả hai quan tâm nhất là con cái. “Chỉ cần nhìn các con chơi đùa, hai vợ chồng nhìn nhau và mỉm cười, tôi đã thấy mình quá đủ đầy”, Võ Hạ Trâm chia sẻ ẢNH: FBNV

Sau khi lập gia đình, Võ Hạ Trâm chủ động điều chỉnh nhịp sống để cân bằng giữa công việc và vai trò làm vợ, làm mẹ. Nhìn lại hành trình đã qua, nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn vì có một gia đình trọn vẹn. “Một năm qua có nhiều bất ngờ, hạnh phúc vỡ òa trong sự nghiệp và sự vẹn tròn trong gia đình nhỏ. Quá đủ và quá biết ơn cho một năm rực rỡ”, sao nữ tâm sự ẢNH: FBNV

Nói về những “góc khuất” trong hôn nhân, Võ Hạ Trâm thẳng thắn cho rằng cặp đôi nào cũng có mâu thuẫn, nhưng quan trọng là cách giải quyết. “Tôi và chồng đều là người trưởng thành, nên khi có vấn đề sẽ nói chuyện và xử lý nhanh gọn, hướng đến mục tiêu chung là hạnh phúc gia đình”, cô chia sẻ ẢNH: FBNV

Với một người làm kinh doanh thiên về lý trí và một người làm nghệ thuật giàu cảm xúc, Võ Hạ Trâm cho rằng sự khác biệt này lại là yếu tố bổ sung hoàn hảo. “Tôi thiếu lý trí thì có ông xã, còn anh thiếu cảm xúc thì có tôi. Chúng tôi bù trừ cho nhau để cùng hoàn thiện”, nữ ca sĩ nói ẢNH: FBNV

Bên cạnh hạnh phúc gia đình và sự nghiệp ổn định, nữ ca sĩ cho biết cô vẫn luôn trăn trở về việc đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Là người nhạy cảm, Võ Hạ Trâm mong muốn khi bản thân đủ vững vàng, có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, lan tỏa những giá trị tích cực đến cuộc sống ẢNH: FBNV



