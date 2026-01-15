Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ sau 7 năm 'về chung nhà'

Sau 7 năm chính thức 'về chung nhà', ca sĩ Võ Hạ Trâm đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã người Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary cùng hai thiên thần bé nhỏ. Tổ ấm của nữ ca sĩ được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi sự bình yên, thấu hiểu và đồng hành bền bỉ theo năm tháng.
Mới đây, Võ Hạ Trâm chia sẻ bài viết kỷ niệm 7 năm ngày cưới, 9 năm ngày yêu, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ cho biết mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, hạnh phúc đến mức đôi khi không kịp nhận ra thời gian trôi nhanh. Trong những dòng tâm sự ngắn gọn nhưng đầy tình cảm, cô gửi lời cảm ơn đến ông xã, gọi anh là "người chồng, người cha tuyệt vời". "7 năm ngày cưới, 9 năm ngày quen nhau. Ngày nào cũng vui, cũng hạnh phúc và nhẹ nhàng nên cũng chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh quá. Cảm ơn ông xã luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời, mãi yêu", Võ Hạ Trâm bộc bạch.
Về chung nhà từ năm 2019, hôn nhân của Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary ngày càng bền chặt. Ông xã cô hiện là chủ tịch một công ty chuyên về đá hoa cương, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau khi kết hôn, cặp đôi lần lượt đón hai con là bé Moon (sinh năm 2021) và bé Milo (sinh năm 2024), hoàn thiện tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười.
