Võ Hạ Trâm: Chồng Ấn gánh bớt việc nhà, chăm con để tôi toàn tâm làm nghề

Võ Hạ Trâm hạnh phúc khi ông xã Ấn Độ luôn thầm lặng hỗ trợ, đồng hành trong mỗi dự án Ảnh: NVCC

Võ Hạ Trâm sau 'cơn sốt'

Tối 6.11, ca sĩ Võ Hạ Trâm ra mắt ca khúc Triệu triệu con tim, sáng tác của nhạc sĩ trẻ DC Tâm. Bài hát mang giai điệu hào hùng, ca từ truyền cảm, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia của hàng triệu trái tim giữa những ngày đồng bào cả nước đang cùng nhau vượt qua thiên tai, bão lũ.

“Tôi chỉ mong bài hát này trở thành một cầu nối yêu thương, để mọi người thấy được tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái của người Việt vẫn luôn hiện hữu. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trái tim Việt Nam vẫn luôn cùng nhịp đập”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Triệu triệu con tim đến với Võ Hạ Trâm một cách tình cờ, khi nhạc sĩ DC Tâm chủ động tìm đến và gửi gắm mong muốn cô thể hiện ca khúc này. Ngay khi nghe bản thử nghiệm, nữ ca sĩ cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc và lập tức bắt tay cùng ê kíp thu âm, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm chỉ trong 3 ngày. Võ Hạ Trâm cho biết, cảm hứng thể hiện bài hát đến từ chính những ký ức và hình ảnh cô từng chứng kiến tại quê nhà Quảng Nam cũ (nay thuộc TP.Đà Nẵng), nơi người dân chịu nhiều mất mát vì bão lũ.

Ca khúc mới được nữ ca sĩ trình diễn tại một trường đại học ở TP.HCM Ảnh: NVCC

“Ngay khi nghe giai điệu đầu tiên, tôi thấy như có một sợi dây kết nối vô hình. Ca khúc này khiến tôi nhớ về quê hương, nhớ đến những cơn bão quét qua, ruộng vườn bị cuốn trôi, người dân trắng tay mà vẫn nắm tay nhau đứng dậy. Từ sự thương xót quê nhà đến nỗi đau chung của đồng bào, tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó. Ca khúc này là cách tôi gửi lời yêu thương và động viên tinh thần người dân vùng lũ. Có người hỏi tôi khi hát bài này, tôi đặt kỹ thuật hay cảm xúc lên trước. Tôi nghĩ với ca khúc như thế này, không cần kỹ thuật quá nhiều. Tôi chỉ bài hát như một lời cổ vũ tinh thần “tương ái tương ái” trong mỗi trái tim người Việt”, cô nói.

Gắn bó hơn 20 năm với dòng nhạc quê hương - cách mạng, Võ Hạ Trâm muốn mang âm nhạc như một lời sẻ chia, cổ vũ tinh thần kiên cường và hào khí Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S và cả những người Việt ở khắp nơi trên thế giới. "Trong năm nay, từ đại lễ 30.4 đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu đất nước lan tỏa mạnh mẽ. Khi thiên tai hoành hành, tinh thần ấy càng được khơi dậy. Tôi chỉ đơn giản muốn biến tình yêu đó thành hành động thiết thực bằng âm nhạc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ mong muốn âm nhạc có thể tiếp sức cho đồng bào trong giai đoạn thiên tai Ảnh: NVCC

Dù lịch diễn dày đặc, nữ ca sĩ vẫn dành toàn tâm cho dự án này. Cô cảm kích sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là ông xã Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary. Võ Hạ Trâm bày tỏ: “Tôi thật sự biết ơn ông xã. Anh hiểu rằng âm nhạc là hơi thở của tôi, nên luôn sẵn lòng gánh bớt việc nhà, chăm con để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc. Có những đêm tôi thu âm đến sáng, anh vẫn đợi cửa và động viên. Chính sự đồng hành đó giúp tôi có thêm năng lượng để hát, để sống, để cống hiến".