Võ Hạ Trâm: Chắc tôi ăn ở tốt nên mới gặp được chồng Ấn

Âm nhạc đừng quy về kinh doanh

* Chào ca sĩ Võ Hạ Trâm. Gần đây, chị gây chú ý khi trình làng ca khúc Nguyện là người Việt Nam. Mối duyên giúp chị đến với sản phẩm âm nhạc này thế nào?

- Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Sau tình cảm của khán giả ở đại lễ 30.4, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn làm một điều gì cho Tổ quốc, cũng như tri ân khán giả đã ủng hộ mình. Đó còn là sản phẩm kỷ niệm cho hành trình dài theo đuổi dòng nhạc cách mạng. Thời gian rất gấp gáp, chỉ có khoảng 6 tuần nhưng may mắn chúng tôi đã hoàn thành sản phẩm lần này.

Võ Hạ Trâm thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ của khán giả sau màn trình diễn ở lễ kỷ niệm 30.4 Ảnh: T.A

Sau đại lễ 30.4, tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả. Đến lúc ca khúc Nguyện là người Việt Nam được ra đời đã lan tỏa rất nhanh, mọi người đón nhận rất nhiều. Mọi người bắt đầu sử dụng phần nhạc của ca khúc cho các clip ngắn trên các phương tiện truyền thông, cũng như có thêm những bản cover hay thử thách nhảy, trend biến hình. Chính điều đó đã cho tôi thêm động lực để giữ ngọn lửa nghề, muốn cống hiến nhiều hơn

* Nhiều người nói vui rằng "Võ Hạ Trâm hát nhạc quê hương như hổ về rừng". Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi biết ơn lời nhận xét đó. Tôi bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp với dòng nhạc truyền thống cách mạng, đã có quãng thời gian đủ dài để học tập, rèn luyện chuyên môn. Tâm hồn của tôi trưởng thành hơn sau những chuyến đi về nguồn, sau những cơ hội được gặp gỡ, được nghe các cựu chiến binh kể những câu chuyện về lịch sử dân tộc. Từ đó, chiêm nghiệm của tôi dành cho dòng nhạc này càng sâu đậm hơn và sự chiêm nghiệm trong từng ca khúc cũng sâu lắng hơn. Mọi người nói rằng "thả hổ về rừng" là có thể vì khi hát, ca khúc giúp mọi người cảm nhận được sự hào hùng của dân tộc. Tôi cảm ơn quãng thời gian dài ngồi ở ghế nhà trường, quãng thời gian không ngừng phấn đấu để có được thành quả như hiện tại.

* Dường như chị đã phải đầu tư rất nhiều chi phí cho sản phẩm lần này, trong khi để thu lại vốn từ YouTube sẽ rất khó. Chị nghĩ sao?

- Nếu đặt lên bàn cân giữa hai yếu tố tài chính và nghệ thuật, mình không thể nào sáng tạo được. Với tôi, nghệ thuật là điều gì đó không có giới hạn. Trước đây, khi chưa có nhiều cơ hội, chưa có kinh tế ổn định thì những sản phẩm của tôi không được đầu tư nhiều, vì khả năng tài chính của mình cũng chỉ nhiêu đó. Nhưng khi ổn định hơn, tôi mạnh dạn hơn trong việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, vì tính tôi đã làm gì sẽ làm cho tới. Tôi muốn mang đến cho khán giả một sản phẩm chỉn chu, hoàn thiện nhất vì tôi là người khó tính trong âm nhạc.

Võ Hạ Trâm luôn tâm huyết với các dự án nghệ thuật mình thực hiện Ảnh: FBNV

Nếu chỉ có suy nghĩ làm một sản phẩm để lấy lại vốn thì sẽ khó để có một dự án tốt đưa ra thị trường. Với nhiều nghệ sĩ, sản phẩm tốt không chỉ là bộ mặt mà còn là sự tôn trọng dành cho khán giả. Bên cạnh đó, nó còn là niềm đam mê. Đã là đam mê thì không có giới hạn và không thể nào đong đếm bằng tiền được. Nếu bảo tính toán về con số, thật sự tôi làm không giỏi. Tôi yêu một ca khúc, muốn trình diễn ca khúc đó thì tôi làm thôi. Cuộc sống mà cứ sợ thiệt thòi thì ai sẽ làm việc lớn? Tôi không nghĩ đến điều đó mà chỉ nghĩ rằng những gì mình làm sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc, như vậy là quá đủ.

* Nếu không phải là nhạc truyền thống cách mạng mà là một dòng nhạc khác, Võ Hạ Trâm có nghĩ mình còn bền bỉ với nghề như hiện tại?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo nhạc trẻ. Vì khi bắt đầu con đường ca hát, tôi phân tích rõ thế mạnh và thế yếu của mình. Tôi có một quân sư uy tín là thầy Tạ Minh Tâm. Thời điểm bấy giờ, nhạc trẻ phù hợp với độ tuổi của tôi và cũng là thị hiếu của khán giả. Nhưng tôi không phù hợp với thị hiếu. Tôi chỉ có giọng hát chứ không có nhiều yếu tố khác như ê kíp, tài chính, nhan sắc… Tôi chỉ có thực lực nên chọn đi lên bằng chuyên môn. Nghĩ lại, tôi cảm ơn hành trình đó, cảm ơn sự kiên định của bản thân và sự động viên của thầy.

* Nhưng trong hành trình đó, có bao giờ chị lung lay khi thấy đồng nghiệp có những bước tiến vượt bậc hơn trong nghề?

- Đến hiện tại, tôi đã có 20 năm trong nghề và tôi vẫn đi con đường của mình. Nhìn lại hành trình đó, đã có rất nhiều người dừng cuộc chơi. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng con đường này không dễ, nó cần có sự kiên định và sự quyết tâm. Mỗi người sẽ có một thời điểm để tỏa sáng, được trân trọng trong sự nghiệp của mình. Những bạn đồng trang lứa có bước phát triển tốt, với tôi là điều đáng mừng. Bởi họ cũng giống như mình, đều là những người đam mê âm nhạc, đang cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Đó là những điều nên ủng hộ và bản thân tôi cũng mừng với thành công của các bạn. Tôi lấy đó làm động lực để bản thân phấn đấu. Nhờ vậy mà tôi đã đi một chặng đường dài đến như vậy.

Võ Hạ Trâm cho rằng việc đặt nặng chuyện kinh tế khiến sự sáng tạo nghệ thuật bị giới hạn Ảnh: FBNV

Khi bước vào con đường ca hát, tôi không đặt nặng vấn đề cơm áo gạo tiền vì nó giới hạn mình rất nhiều. Tôi cứ dặn lòng làm hết sức, sống hết mình thì sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Âm nhạc đừng quy về kinh doanh, vì đơn thuần nó là nghệ thuật, là sự cảm nhận chứ không phải là một món hàng để bán và sinh lời. Nếu mình đặt nặng cơm áo gạo tiền, mình không thể nào bay bổng được. Không biết các anh chị khác thế nào, nhưng với tôi, mình làm nghệ thuật chỉn chu trước cái đã, rồi khi sản phẩm được lan tỏa thì đó sẽ là nguồn thu nhập của mình.

Võ Hạ Trâm và chồng là hai mảnh ghép bù trừ

* Với sản phẩm Nguyện là người Việt Nam, Vikas cũng ngỏ ý đầu tư nhưng chị đã từ chối. Vì sao lại có sự rạch ròi giữa công việc và gia đình đến vậy?

- Tôi vui khi ông xã ngỏ lời là nhà đầu tư cho sản phẩm này. Nhưng xin lỗi anh vì với dự án này, tôi muốn là nhà đầu tư chính. Đó cũng không phải là con số quá lớn đến mức ngoài khả năng của mình nên tôi cứ hết mình với nó. Chồng luôn bên cạnh, sát cánh cùng tôi. Trên mọi bước đường tôi đi đều có anh đồng hành. Tôi nghĩ chắc mình ăn ở cũng được nên ông trời trao cho mình một người chồng tuyệt vời.

* Sự nghiệp vững vàng, tổ ấm hạnh phúc… liệu có góc khuất nào mà Võ Hạ Trâm chưa chia sẻ với khán giả?

- Thật ra mọi cặp đôi đều có những góc khuất riêng, có thể là những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi và chồng đều là người trưởng thành, giải quyết những mâu thuẫn một cách nhanh gọn để hướng đến cái chung là hạnh phúc gia đình. Cho nên những mâu thuẫn dù xảy ra, hai vợ chồng vẫn nói chuyện và giải quyết để không khí trong gia đình luôn nhẹ nhàng nhất có thể.

Võ Hạ Trâm có tổ ấm viên mãn bên chồng Ấn Độ Ảnh: NVCC

* Một người làm kinh doanh bằng lý trí, một người làm nghệ thuật bằng cảm xúc. Với chị, hai điều này bổ sung hay là một thách thức lớn trong việc dung hòa?

- Tôi nghĩ đó là sự bổ sung. Tôi thiếu về lý trí thì có ông xã, còn anh thiếu về cảm xúc thì có vợ bù trừ. Chúng tôi như những mảnh ghép hoàn hảo mà khi ở cùng nhau thì mới thấy rõ. Tôi cảm thấy vui vì giờ đây, tổ ấm còn xuất hiện thêm 2 thiên thần nhỏ, khiến cuộc sống vợ chồng thêm đủ đầy. Tôi xác định mình là người phụ nữ của gia đình nên có sự cân bằng. Không thể nào có gia đình rồi mà mình vẫn dành 100% thời gian cho công việc cả. Điều đó bắt buộc mình phải lựa chọn công việc phù hợp để dành thời gian còn lại cho gia đình, con cái. Dù khá bận rộn nhưng tôi vẫn vui vì có thể cân bằng, bên cạnh sự giúp sức của mọi người. Nhà có những người hài hước thì lúc nào cũng vui. Đó là nguồn động lực mà không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy.

* Sự xuất hiện của hai bé làm thay đổi cuộc sống của Võ Hạ Trâm thế nào?

- Khi chưa có con, mỗi lần về nhà, chúng tôi hỏi về công việc của nhau. Nhưng ở hiện tại chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Hôm nay con thế nào". Nhiều lúc nhìn các con chơi đùa, hai vợ chồng nhìn nhau và nở một nụ cười như đã hiểu ý rằng chúng tôi đã quá đầy đủ. Tôi thấy may mắn khi mình có một gia đình hạnh phúc, với một người chồng thấu hiểu. Từ đó, chúng tôi có thêm động lực để phấn đấu, mang đến điều kiện sống tốt cho các bé.

* Còn điều gì khiến Võ Hạ Trâm trăn trở không?

- Tôi muốn làm nhiều hơn cho cuộc đời. Tôi là người nhạy cảm nên khi thấy những hoàn cảnh, nghe những câu chuyện đáng thương lại rất cảm xúc. Tôi muốn làm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Tôi đang cố gắng từng ngày để khi đôi cánh mình đủ rộng có thể giúp được nhiều hoàn cảnh hơn.

* Cảm ơn Võ Hạ Trâm vì đã dành thời gian chia sẻ!