Chương trình 'Rạng rỡ non sông Việt Nam' mừng 50 năm thống nhất đất nước

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) chủ đề Rạng rỡ non sông Việt Nam quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội tham gia như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Phi Điểu… Ngoài ra, chương trình còn quy tụ những gương mặt trẻ như Phương Mỹ Chi, Double2T, My Phôn…

Ngoài ra, các đơn vị tham gia biểu diễn bao gồm dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch TPHCM, nhóm hợp xướng Phương Nam, nhóm múa HBSO, Mặt Trời...

Hình ảnh tổng duyệt của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng gây chú ý trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Dàn nghệ sĩ xúc động khi tham gia Rạng rỡ non sông Việt Nam

Trước thềm sự kiện, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ: “Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt. Một ngày mà tôi và Đông Hùng sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp ca hát của mình. Rất tự hào, vinh dự pha lẫn hồi hộp và háo hức”. Trong khi đó, Đông Hùng nhắn nhủ với đàn chị: “Chị em mình là một trong số những người may mắn được trao nhiệm vụ này. Nhất định trọn vẹn, rực rỡ nhé”.

Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo nên bức tranh đầy kiêu hãnh của TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới và hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 7 giờ ngày 30.4, tại sân khấu trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) và được trực tiếp trên VTV1.