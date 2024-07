Liêu Hà Trinh ngưỡng mộ Võ Hạ Trâm độc lập tài chính dù được chồng chuyển tiền

Võ Hạ Trâm thấy mình trưởng thành hơn khi làm mẹ, làm vợ NVCC

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Võ Hạ Trâm thấy mình may mắn khi có chỗ dựa vững chắc là người thân trong gia đình. Cô nhận xét chồng tâm lý, thấu hiểu. Dù bận rộn với công việc song Vika - chồng nữ ca sĩ luôn dành thời gian vun vén tổ ấm. Giọng ca Chợt như giấc mơ tự hào: “Chồng luôn xuất hiện đúng lúc, giúp tôi cởi nút thắt trong những vấn đề tôi gặp phải. Anh ấy là người có kinh nghiệm sống, giúp tôi có cái nhìn nhẹ nhàng với những gì đang diễn ra”.

Được biết chồng Võ Hạ Trâm là doanh nhân điều hành một công ty chuyên về đá hoa cương. Trong gia đình, Vikas là trụ cột về kinh tế, chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Mỗi tháng, anh chủ động chuyển thu nhập của mình về tài khoản của Võ Hạ Trâm để cô quản lý. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1990 không phụ thuộc về kinh tế vào người bạn đời. Ngược lại, cô luôn có sẵn khoản tiền riêng để dành cho các dự án âm nhạc hoặc giúp đỡ chồng nếu anh chẳng may gặp trục trặc trong công việc.

Võ Hạ Trâm tạo không gian thoải mái cho chồng vì biết anh áp lực công việc

“Mọi người bảo tôi tính toán, lo xa như bà già, nhưng bản tính tôi như vậy rồi. Từ khi mới đi hát năm 17 tuổi, tôi đã giữ thói quen tích cóp để mình có thể luôn thoải mái về kinh tế, không bị động nếu có vấn đề gì xảy ra. Ngay khi có kế hoạch có con, tôi lại càng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kinh tế để mọi thứ được dễ dàng, thoải mái về sau”, giọng ca 34 tuổi chia sẻ.

Võ Hạ Trâm nói cô không có nhiều nhu cầu trong cuộc sống nên mọi thứ khá đơn giản, không tốn kém. Khi cần chi tiêu gì nữ ca sĩ cũng thận trọng. “Vợ chồng tôi giữ thói quen chia nhau các khoản chi tiêu trong gia đình để ai cũng cảm nhận được sự trách nhiệm, cố gắng của bản thân trong việc xây dựng mái ấm chung”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Võ Hạ Trâm sắp đón thêm thành viên mới

Không riêng gì Vikas mà Võ Hạ Trâm cũng nỗ lực vun vén cho cuộc hôn nhân của mình. Trong vai trò một người vợ, nữ ca sĩ sẵn sàng chia sẻ với chồng về công việc, hỗ trợ anh khi gặp bất đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Cô bộc bạch: “Tôi biết anh có nhiều áp lực trong cuộc sống và phải quan tâm đến hàng trăm nhân viên trong công ty. Nên tôi phải hiểu vai trò của mình, trở thành điểm tựa tinh thần cho chồng. Lúc nào tôi cũng tạo không khí vui vẻ để tạo nên một ngày ý nghĩa”.

Võ Hạ Trâm trân trọng người bạn đời đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua: “Chồng tôi thường nói rằng anh may mắn khi lấy được tôi. Còn tôi thấy chúng tôi có phước khi lấy được nhau”. Tuy nhiên, MC Liêu Hà Trinh lại cho rằng không có gì là may mắn mà là do sự lựa chọn của mỗi người. “Tất cả điều đó không phải sự ngẫu nhiên mà là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, công vun trồng miệt mài của Trâm và chồng trong suốt những năm tháng vừa qua”.