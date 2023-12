Võ Hạ Trâm: Nếu không gặp ông xã Ấn Độ, tôi đã đi tu

Không chỉ đầu tư kinh phí, chồng của Võ Hạ Trâm còn tham gia đóng MV của vợ BTC

Trở thành khách mời của chương trình The Khang Show, Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas mang đến cho khán giả câu chuyện thú vị về chuyện tình yêu và cuộc sống gia đình của cả hai. Ngay từ đầu chương trình, Vikas khiến MC Nguyên Khang ngưỡng mộ vì tình yêu anh dành cho Võ Hạ Trâm và sẵn sàng đầu tư nhiều tâm sức cho sản phẩm nghệ thuật của bà xã.

Theo Võ Hạ Trâm, khi cô quyết định thực hiện The Love Story và quay MV tại Ấn Độ, ông xã còn áp lực hơn cô. Nữ ca sĩ 33 tuổi tâm sự: "Anh ấy không đắn đo mà cảm thấy áp lực vì anh ấy không làm trong ngành nghệ thuật. Cho nên, điều duy nhất ông xã có thể làm là hỏi những người bạn của mình làm trong Bollywood rồi họ mới hướng dẫn từng bước. Vấn đề ở đây là do khoảng cách quá xa nên mình không chắc chắn ê-kíp ở Ấn Độ có thể phục vụ cho mình những thứ tốt nhất hay không. Đối với Vikas, mọi thứ phải được kiểm tra kỹ lưỡng và an toàn, vì vậy, khi mọi thứ bắt đầu khởi động anh ấy rất áp lực. Bởi chồng biết tôi áp lực nhiều nên anh ấy chọn giải quyết hết các vấn đề rồi mới nói với tôi".

Từ những buổi hẹn hò đầu tiên, Võ Hạ Trâm cảm thấy mình và ông xã có nhiều điểm chung BTC

Ngoài ra, ông xã Võ Hạ Trâm còn cho biết vợ và ê-kíp The Love Story làm việc với cường độ cao, thường thức dậy lúc 4 giờ sáng và bắt đầu quay từ 5 giờ cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Đồng thời, giọng ca Về với em thường xuyên bỏ bữa để kịp tiến độ quay.

Nói về năm 2019, Võ Hạ Trâm cảm thấy hào hứng vì đây là thời điểm cô kết hôn. Nữ ca sĩ 9X thừa nhận mình khá lận đận trong chuyện tình yêu và cho biết nếu không nên duyên với doanh nhân Vikas thì cô đã đi tu.

Võ Hạ Trâm kể cô và chồng lần đầu gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn. Hôm đó, cô gây ấn tượng với phong cách ăn mặc đơn giản giữa những khách mời diện trang phục lộng lẫy. Trong khi đó, doanh nhân Vikas khẳng định anh không chỉ bị thu hút bởi sự giản dị của chủ nhân hit Về với em mà còn cảm nhận được đây chính là định mệnh của đời mình.

"Khi bạn gặp một người mà ngay trong cuộc nói chuyện đầu tiên bạn có cảm giác mình biết người đó từ rất lâu rồi. Trong khi có những người bạn gặp nhiều lần nhưng lại không có sự kết nối", Vikas chia sẻ. Ở bữa tiệc đó, anh còn chủ động bắt chuyện với Võ Hạ Trâm.

Mẹ của doanh nhân Vikas cho biết Võ Hạ Trâm đã mang đến may mắn cho anh và gia đình BTC

Sau 6 tháng tìm hiểu, Võ Hạ Trâm bất ngờ khi Vikas ngỏ lời kết hôn nhưng nữ ca sĩ không đồng ý bởi cô cần thêm thời gian để suy nghĩ. "Từ những điều đã trải qua, tôi khôn hơn trong tình yêu. Tôi cần thời gian để hiểu người đàn ông này, về tính cách, văn hóa… và xem mình có thể dung hòa được không. Quanh tôi cũng có nhiều trường hợp lừa gạt tình cảm, tôi rất sợ nên phải cẩn thận", cô nói. Sau 2 năm, giọng ca Chợt như giấc mơ đồng ý "về chung một nhà" với Vikas vì cô cảm nhận được sự chân thành và an toàn lúc ở bên cạnh người đàn ông này.

Võ Hạ Trâm bộc bạch: "Đây là người đàn ông duy nhất đi với tôi mà không nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Có nhiều người bạn của tôi để ý thấy rằng khi anh ấy đi với tôi, anh ấy không nhìn ai khác mà chỉ nhìn vợ. Điều này mình không thể ép người khác được, đôi khi phụ nữ đẹp mình vẫn nhìn nhưng anh ấy thì không. Từ đó, tôi thấy rằng đây là người đàn ông cho mình chỗ dựa rất vững chắc".

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm thừa nhận từ khi kết hôn cô gặp nhiều may mắn hơn trong công việc và được khán giả biết đến nhiều hơn. Song song đó, gia đình hạnh phúc cũng tạo ra nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cho Võ Hạ Trâm. Nói thêm về con gái, doanh nhân Vikas cho biết bé Moon giúp anh trưởng thành, sống trách nhiệm và yêu thương trẻ con nhiều hơn. Anh luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian chơi với con.