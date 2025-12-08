Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Á hậu Quỳnh Châu đón tin vui bên chồng doanh nhân

Hải Duy
08/12/2025 21:31 GMT+7

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận đang mang thai con đầu lòng, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân. Người đẹp cho biết cô và ông xã vô cùng hạnh phúc khi đón nhận tin vui này sau thời gian kết hôn.

Á hậu Quỳnh Châu đón tin vui bên chồng doanh nhân - Ảnh 1.

Á hậu Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát

ẢNH: FBNV

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xác nhận đang mang thai con đầu lòng với chồng là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ: "Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ… vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc". Chia sẻ về niềm vui sắp trở thành mẹ, Á hậu Quỳnh Châu bộc bạch đây là giai đoạn nhiều cảm xúc khi lần đầu bước vào một vai trò mới. Cô cũng cho biết thời gian này bản thân ưu tiên sức khỏe và điều chỉnh lịch làm việc phù hợp để đảm bảo thai kỳ ổn định.

Thông tin nàng Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 mang thai nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Mai Tiến Dũng, Pha Lê, ông xã Hoa hậu H'Hen Niê... và người hâm mộ gửi lời chúc mừng trước tin vui của vợ chồng son: "Chúc mừng gia đình á hậu ạ", "Chúc mẹ tròn con vuông", "Gửi ngàn yêu thương cho thiên thần bé nhỏ"…

Á hậu Quỳnh Châu đón tin vui bên chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Cặp đôi chính thức về chung nhà hôm 26.10

ẢNH: FBNV

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, hoạt động trong các vai trò người mẫu, MC và diễn viên. Cô được biết đến từ Vietnam's Next Top Model 2014, trước khi lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình và phim ảnh với các tác phẩm như Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa… Năm 2022, người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Ông xã của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại, lưu trú và du lịch. Anh là đồng sáng lập, chủ tịch HĐQT kiêm CEO một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù lịch trình bận rộn, Ngọc Phát luôn đồng hành cùng vợ trong công việc và đời sống gia đình.

Trước khi chính thức nên duyên vợ chồng, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát đã có hành trình yêu bền bỉ, bình yên và đầy thấu hiểu. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 26.10 tại TP.HCM, trước khi làm tiệc báo hỉ tại Đà Lạt. Trong khoảnh khắc thiêng liêng trên sân khấu lễ cưới, Quỳnh Châu không giấu được xúc động khi nói về người bạn đời: "Mọi người nghĩ anh là thiếu gia, nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong thời dịch. Em chọn anh làm chồng và sẽ yêu anh bây giờ, sau này và cho đến lúc trái tim ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, thấy bình yên".

