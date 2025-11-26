Do đó, sàng lọc gien tiền hôn nhân hoặc trước mang thai, tầm soát bất thường thai trước sinh là phương pháp dự phòng tối ưu các bệnh di truyền.

Hiện các xét nghiệm sàng lọc di truyền trước mang thai tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh bao gồm đầy đủ các gien được khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) và Hiệp hội Di truyền Y khoa Mỹ (ACMG).

20 giờ thứ tư, 26.11.2025, các bác sĩ thuộc Hệ thống BVĐK Tâm Anh tư vấn chủ đề "Mùa cưới - Mùa sinh: Khám tiền hôn nhân trước mang thai cho nam & nữ - Sống hạnh phúc, sinh con khỏe mạnh". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

