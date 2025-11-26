Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Phương pháp để phòng bệnh di truyền là sàng lọc gien trước mang thai

Huỳnh Na
Huỳnh Na
26/11/2025 09:00 GMT+7

Nhiều phương pháp tiên tiến như sửa chữa gien, ghép tế bào gốc, sử dụng enzyme thay thế đang được nghiên cứu ứng dụng để chữa các bệnh di truyền nhưng đến nay vẫn chưa thể điều trị bệnh triệt để.

Do đó, sàng lọc gien tiền hôn nhân hoặc trước mang thai, tầm soát bất thường thai trước sinh là phương pháp dự phòng tối ưu các bệnh di truyền.

Hiện các xét nghiệm sàng lọc di truyền trước mang thai tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh bao gồm đầy đủ các gien được khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) và Hiệp hội Di truyền Y khoa Mỹ (ACMG).

20 giờ thứ tư, 26.11.2025, các bác sĩ thuộc Hệ thống BVĐK Tâm Anh tư vấn chủ đề "Mùa cưới - Mùa sinh: Khám tiền hôn nhân trước mang thai cho nam & nữ - Sống hạnh phúc, sinh con khỏe mạnh". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp hoặc gọi hotline: 024.3872.3872 (HN) - 0287.102.6789 (TP.HCM) để nhận tư vấn.

