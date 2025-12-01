Thanh Niên và tôi: Kỷ niệm nhỏ - niềm vui lớn

Thanh Niên luôn có những đổi mới trong bước tiến của mình

Những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước đang dần chuyển mình, người người, nhà nhà dồn hết sức lực, trí tuệ cho cuộc sống đổi mới. Gian khó còn bủa vây, thiếu thốn còn chực chờ nhưng nỗ lực cao hơn bao giờ hết. Yếu tố tinh thần luôn là động lực lớn lao thúc đẩy cuộc sống hướng tới tương lai tốt đẹp luôn ở phía trước.

Báo Thanh Niên đã ra đời trong không gian và thời gian đó, tên gọi đã nói lên sức sống, khát vọng tuổi trẻ. Tôi cùng những người trẻ khi đó đón nhận tờ báo như lẽ đương nhiên. Và, món ăn tinh thần qua những trang báo giúp chúng tôi rất nhiều - tin tức thời sự, thông tin chính trị, văn hóa, những vấn đề xã hội trong và ngoài nước, rồi những xã luận, bình luận dần hiện trên những trang báo. Mỗi sáng, trên đường tới nhiệm sở, thói quen ghé quầy báo thân quen để nhận tờ báo thân thuộc ăn sâu trong tôi và lan rộng trong bạn bè đồng nghiệp.

Thời gian đầu, tôi nhớ, tòa soạn Báo Thanh Niên trên đường Cống Quỳnh (thuộc quận 1 trước đây) TP.HCM. Nơi đó là đường hai chiều, xe cộ đông đúc, tuy tòa nhà độc lập song độ bề thế chưa đủ lớn, không gian làm việc còn khiêm tốn. Cho tới khi Thanh Niên chuyển về đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3 cũ, nay là phường Xuân Hòa, TP.HCM), một tòa nhà lớn chiếm trọn mặt tiền có đường xe một chiều với những hàng cây cao luôn tỏa bóng mát.

Tòa soạn Báo Thanh Niên tại 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3 cũ, nay là phường Xuân Hòa, TP.HCM) hiện nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở dĩ tôi ghi nhớ sự đổi mới đó bởi tôi đã ở vị trí đó, con đường đó, nơi Nhà xuất bản Kim Đồng có chi nhánh TP.HCM ở 268 Nguyễn Đình Chiểu, cha tôi làm biên tập viên và cũng là họa sĩ minh họa chính. Gia đình chúng tôi đã sống ở đó một thời gian dài trước khi chi nhánh cùng tòa soạn Tạp chí Thanh Niên (ở 270 Nguyễn Đình Chiểu) cùng dời địa điểm để Báo Thanh Niên xây dựng trụ sở mới có tầm vóc lớn hơn.

Báo Thanh Niên luôn có những đổi mới trong bước tiến của mình, ngoài những bài viết, tin tức chính luận, những mảng nghị luận, thời sự trong và ngoài nước đến những tường thuật sống động các môn thể thao, nhất là những dịp World Cup khắp nơi trên thế giới, lôi cuốn độc giả qua từng trang báo. Thanh Niên còn có những cuộc thi viết đầy hào hứng, giúp mỗi độc giả xích lại gần nhau hơn qua những trang viết, những lời tâm sự, không phân biệt tuổi tác, công việc xã hội và các mối quan tâm đa chiều.

Cũng đã tới 3 lần tôi tham gia viết những bài ngắn kể lại những kỷ niệm của mình về TP.HCM, nơi tôi đang sống và đang làm công tác giảng dạy chuyên môn ở một trường đại học; về Hà Nội, nơi tôi sinh ra, lớn lên, học hành và trưởng thành. Vui biết bao khi những chia sẻ của tôi được độc giả cảm nhận khi được in trên các số báo của Thanh Niên cũng như trong cuốn sách tuyển chọn những bài viết hay về Hà Nội do Thanh Niên phát hành.

Bài viết của tác giả được Báo Thanh Niên tuyển chọn in trong sách Hà Nội - Thành phố tôi yêu (năm 2021) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Báo Thanh Niên - người bạn của tôi trên mỗi chuyến tàu

Không phải là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ chuyên nghiệp như cha tôi, người cả đời viết vẽ cho thiếu nhi, tôi thấy thật vui và tự hào với các bài viết được người thân, bạn bè, đồng nghiệp đón nhận khi Thanh Niên in trân trọng trong các trang nhật báo.



Thay cho lời kết, tôi muốn kể về một niềm vui nho nhỏ nữa. Các ngày trong tuần tôi đều theo chuyến tàu Bến Thành - Suối Tiên để tới nơi làm việc tại Khu Công nghệ cao (quận 9 cũ). Tôi thường lên tàu tại ga Tân Cảng, mươi phút chờ tàu và trên chuyến tàu tôi luôn có người theo cùng bầu bạn, đó chính là tờ nhật báo Thanh Niên.

Quầy báo Thanh Niên miễn phí ở ga tàu Tân Cảng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Một ki ốt nho nhỏ có ngay lối lên xuống ga tàu, nơi hiện diện những tờ báo Thanh Niên còn tươi màu mực. Trong giai đoạn bùng nổ kỹ thuật số, điện thoại cầm tay hiện đại ai ai cũng có, lướt tin tức giải trí dễ dàng tiện lợi, tờ báo giấy vẫn hiện diện rõ ràng minh chứng nỗ lực bền bỉ đầy trách nhiệm của tòa báo đáp lại sự yêu thương tín nhiệm của những độc giả lâu năm chúng tôi.

Có lẽ không có lời cảm ơn nào nói hết được tình cảm chúng tôi dành cho Thanh Niên mãi mãi!