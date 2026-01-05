Nữ ca sĩ 48 tuổi tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng Tây

Gần đây, ca sĩ Đoan Trang gây chú ý khi trở lại Tỏa sáng sao đôi, đảm nhận vai trò giám khảo chính. Nữ ca sĩ cho biết việc tiếp tục được nhà sản xuất tin tưởng giao trọng trách “cầm cân nảy mực” chính là một vinh dự, đồng thời cũng là cơ hội để bản thân tiếp tục đồng hành cùng những gương mặt trẻ trên con đường chinh phục sân khấu.

Ca sĩ Đoan Trang ở tuổi 48

Nhìn lại hành trình hoạt động của mình, dù không phải xuất thân từ một gia đình có gốc là nghệ thuật nhưng ca sĩ Đoan Trang may mắn có ba mẹ luôn ủng hộ theo đuổi con đường âm nhạc từ khi còn bé. Chủ nhân ca khúc Tóc hát kể dù bận rộn nhưng ba mẹ vẫn cố gắng đưa chị đi học những lớp luyện thanh ở quê nhà.

Đoan Trang làm giám khảo Tỏa sáng sao đôi, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Khi trưởng thành, Đoan Trang theo học cùng lúc hai ngôi trường, một bên là Đại học Ngoại ngữ – Tin học, một bên là Nhạc viện TP.HCM. Đến lúc tốt nghiệp, chủ nhân ca khúc Socola đứng trước ngã rẽ quan trọng khi phải lựa chọn trở thành một giáo viên tiếng Anh hoặc bước hẳn vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau cùng, bằng tình yêu âm nhạc, nữ ca sĩ quyết định chọn theo đuổi con đường nghệ thuật với chiến lược rõ ràng khi tham gia những cuộc thi tài năng. Trong đó, giải nhì Tiếng hát Truyền hình TP.HCM trở thành những bệ phóng giúp Đoan Trang từng bước khẳng định vị trí của mình.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều thành tích và bản hit đình đám, Đoan Trang tiết lộ định nghĩa “thành công” hiện tại đối với cô không chỉ nằm ở việc chinh phục khán giả mà còn là khả năng cân bằng giữa sân khấu và cuộc sống đời thường. Theo nữ ca sĩ, khi trên sân khấu, cô là nghệ sĩ, bước xuống sân khấu, cô trở về là một người phụ nữ của gia đình. Khi giữ được sự cân bằng hai khía cạnh ấy, con người mới thật sự hạnh phúc.

Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, Đoan Trang đều có một chiến lược rất rõ ràng. Khi đã bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, giọng ca 7X dồn toàn bộ năng lượng để tạo dấu ấn, cho ra đời nhiều sản phẩm được khán giả yêu mến trên khắp cả nước. Rồi một ngày, khi lập gia đình và có con, Đoan Trang chủ động chậm lại, điều chỉnh nhịp độ để trở thành một người mẹ, một người vợ nhưng vẫn không rời xa nghệ thuật.

Nhan sắc trẻ trung của ca sĩ Đoan Trang Ảnh: NSX

Ở thời điểm hiện tại, Đoan Trang bày tỏ sự biết ơn vì may mắn có được hạnh phúc và sự cân bằng. Nữ ca sĩ tâm sự: “Lúc bé, tôi có được sự bảo bọc của ba mẹ, lớn lên được tung hoành, làm tất cả những điều mình muốn và bây giờ có được một tổ ấm nhỏ và vẫn có thể hoạt động nghệ thuật, truyền lại kinh nghiệm cho những bạn trẻ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mãn nguyện nhất”.

Chia sẻ về người bạn đời của mình, ca sĩ Đoan Trang cho biết anh làm trong lĩnh vực kinh doanh nhưng lại mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật. Anh yêu cái đẹp, có năng khiếu thẩm mỹ và từng mơ ước theo đuổi con đường kiến trúc, thiết kế. Dù cuối cùng chọn kinh doanh, niềm đam mê nghệ thuật ấy vẫn hiện diện trong con người anh. Chính sự đồng điệu đó giúp anh trở thành người đồng hành đặc biệt của Đoan Trang, từ việc góp ý trang phục, sản phẩm âm nhạc, cho đến việc trở thành khán giả đầu tiên của những dự án sau khi nữ ca sĩ lập gia đình.

“Dù hai nền văn hóa khác nhau, hai ngôn ngữ khác nhau nhưng tôi và anh có chung một nhịp đập trái tim, trong đó có tình yêu nghệ thuật. Tất cả những điều tôi làm đều được anh ủng hộ nhiệt tình. Đây là một điều may mắn khi tôi có được người chồng luôn thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng mình”, giọng ca Bâng khuâng chia sẻ.

Xuyên suốt hành trình nghệ thuật và cuộc sống, ca sĩ Đoan Trang luôn giữ cho mình một kim chỉ nam rõ ràng về sự minh bạch, chân thành. Nữ ca sĩ tâm sự: "Trong cuộc sống đời thường cũng vậy, phải chân thành với tất cả mọi người xung quanh và cả bản thân mình. Từ đó mới có thể làm được điều mình muốn một cách hiệu quả”.