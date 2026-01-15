Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cuộc sống của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trước khi ly hôn
Video Giải trí

Minh Hy - Anh Thư
15/01/2026 10:00 GMT+7

Thông tin hôn nhân của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo đổ vỡ khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì cả hai đã có hơn 30 năm gắn bó.

Tuấn Ngọc ly hôn ở tuổi U.80

Sau hơn 30 năm gắn bó, cuộc hôn nhân giữa hai ca sĩ Tuấn Ngọc và Thái Thảo chính thức khép lại theo phán quyết của Tòa thượng thẩm bang California, Quận Cam (Mỹ). Ca sĩ Thái Thảo là người đệ đơn xin ly hôn. Hồ sơ nêu rõ, những khác biệt không thể hòa giải đã dẫn đến việc ly thân, các biện pháp hòa giải không hiệu quả dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Cuộc sống của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trước khi ly hôn - Ảnh 1.

Danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trong một lần về Việt Nam

Ảnh: TL

Theo hồ sơ, danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo đăng ký kết hôn vào ngày 30.6.2003 và bắt đầu ly thân từ ngày 25.3.2023. Cả hai nhanh chóng đạt được thoả thuận trong việc phân chia tài sản và nghĩa vụ trợ cấp, không có con chung chưa thành niên, hồ sơ hoàn tất vào ngày 17.7.2025.

Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt, là con trai của nhạc sĩ Lữ Liên. Trước khi trở thành một ca sĩ hoạt động độc lập, Tuấn Ngọc là thành viên của ban nhạc The Strawberry Four cùng với nhạc sĩ Đức Huy. Sau khi rời nhóm, ông được phòng trà Tự do mời về trình diễn. Nam danh ca bắt đầu ca hát độc lập cũng như trở thành khách mời của ban nhạc gia đình Blue Jets, sau đó đổi tên thành The Uptight bao gồm thành viên là các em ruột của Tuấn Ngọc như ca sĩ Khánh Hà, Anh Tú, Lan Anh... 

Sau khi đi định cư, Tuấn Ngọc trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật ở các trung tâm băng đĩa với những tình khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Trong đó, bài hát Riêng một góc trời đã giúp ông để lại dấu ấn đậm nét trong khán giả yêu nhạc.

Cuộc sống của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trước khi ly hôn - Ảnh 2.

Tuấn Ngọc và Thái Thảo nên duyên khi hát chung ở phòng trà vào năm 1991

Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Thái Thảo, bà là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, có dì ruột là danh ca Thái Thanh. Bà cũng từng là giọng ca nổi tiếng ở các phòng trà. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Tuấn Ngọc vào năm 1994 Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát để chăm lo tổ ấm và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số tiết mục ở các trung tâm băng đĩa ở hải ngoại. Sau 25 chung sống, vợ chồng nữ ca sĩ có với nhau ba cô con gái.

Thái Thảo vốn ngại đám đông nên hiếm khi xuất hiện trước truyền thông Việt Nam. Nữ ca sĩ thường về nước để ủng hộ chồng biểu diễn hay làm giám khảo một cách thầm lặng. Bà từng chia sẻ: "Hiện nay, tôi không còn nghĩ mình là ca sĩ tên tuổi bước ra đi hát mà dành nhiều thời gian cho chồng con. Lên sân khấu hát nếu có chỉ là để góp thêm "màu sắc" cho cuộc sống của mình. Anh Tuấn (tên thật của ca sĩ Tuấn Ngọc) hoạt động nhiều thì tôi rút lui, đó là lý do chính, nhưng có lẽ mình cũng đã qua thời gian hoạt động hăng hái rồi".

