Thi công đường Lò Lu, người dân 'sống chung với bụi' suốt nhiều tháng

Thời gian qua, nhiều người dân sống dọc đường Lò Lu (phường Long Phước, TP.HCM) phản ánh tình trạng thi công tuyến đường này gây phát tán bụi mù diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe và an toàn giao thông.

"Ăn cơm chung với bụi"

Theo phản ánh, tình trạng bụi mù xuất hiện liên tục từ khoảng 2 tháng nay, kéo dài cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, hoạt động thi công diễn ra trong điều kiện che chắn sơ sài, không thực hiện đầy đủ biện pháp giảm bụi, khiến không khí ô nhiễm nặng nề, người dân buộc phải “sống chung với bụi”.

Người dân ở nhà vẫn đeo khẩu trang, phải làm màng tạm bằng nhựa nhằm giảm bớt bụi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Người dân qua khu vực phải bịt mũi, dụi mắt ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà M. (50 tuổi), bán bánh chuối chiên và đồ ăn sáng trên đường Lò Lu, ngán ngẩm cho biết từ khi công trình thi công rầm rộ, việc kinh doanh của bà gần như “đóng băng”.

“Bụi mù mịt suốt ngày, không ai dám ghé mua đồ ăn. Tôi làm đủ cách, từ căng bạt cao su đến che chắn đủ kiểu nhưng rồi cũng chỉ biết ăn cơm chung với bụi bẩn”, bà M. nói và quệt nhẹ lên tủ bán đồ ăn, lớp bụi bám dày xám xịt cả bàn tay.

Cạnh đó, người phụ nữ khoảng 40 tuổi (bán nước uống) ngồi trong nhà vẫn phải đeo khẩu trang kín mít, cho hay trước đây mỗi tháng quán nước của bà thu nhập trên 10 triệu đồng, nay rơi vào ế ẩm vì bụi.

“Bụi nhiều quá, cả nhà phải đeo khẩu trang suốt ngày, vậy thì ai dám mua nước uống”, người này nói.

Chỉ vào căn nhà vừa bỏ tiền làm tạm màng chắn bằng nhựa, bà buồn bã nói: “Nhà nào có điều kiện thì lắp kính, mình không đủ tiền nên chỉ che tạm cho đỡ”. Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy bụi vẫn bám trắng khắp căn nhà và tủ bán hàng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong các ngày 2, 3 và 4.2, đoạn đường Lò Lu đang thi công dài hơn 1 km, luôn trong tình trạng bụi trắng xóa suốt tuyến. Người dân lưu thông qua đây hầu như đều vừa chạy xe vừa bịt mũi dù đã đeo khẩu trang. Nhiều hộ dân phải đóng cửa suốt ngày, ở trong nhà nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, thậm chí tự xịt nước trước cửa để hạn chế bụi.

Bụi bẩn bám khắp nhà dân dù họ đã cố tìm biện pháp hạn chế, khiến cuộc sống đảo lộn, ảnh hưởng an sinh ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Quan sát cho thấy, mặt đường lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp, đá và vật liệu xây dựng ngổn ngang. Trong khi đó, nhiều xe thi công cỡ lớn liên tục ra vào, che khuất tầm nhìn, nhưng không có rào chắn hay người điều tiết giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt với người đi xe máy và học sinh.

Mặt khác, vỉa hè và một phần lòng đường bị tận dụng làm nơi tập kết bê tông, đất đá, vật liệu xây dựng, gây cản trở giao thông. Thực trạng này cho thấy việc tổ chức thi công và phương tiện ra vào công trình chưa đảm bảo các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, thi công không che chắn, vật tư để lấn chiếm lối đi của người dân.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện UBND phường Long Phước cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức làm chủ đầu tư. Thời gian qua, địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc thi công gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt.

Nhà dân lúc nào cũng đóng chặt cửa hoặc lắp màng tạm ngăn bụi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

“Theo thẩm quyền, UBND phường đã tổ chức kiểm tra thực tế, nhắc nhở đơn vị thi công khắc phục các tồn tại, di dời vật liệu xây dựng, không để cản trở lối đi của người dân, đồng thời đề xuất các cơ quan chuyên môn xem xét, có giải pháp xử lý phù hợp”, đại diện UBND phường Long Phước thông tin.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngày 11.1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Long Phước kiểm tra khu vực thi công đường Lò Lu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực thi công không bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông, trong khi tuyến đường hẹp, phương tiện lưu thông đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức về hành vi không bố trí người hướng dẫn điều khiển giao thông khi thi công ở vị trí đường hẹp, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đến ngày 19.1, CSGT đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng, đồng thời buộc đơn vị thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, các tồn tại về an toàn giao thông vẫn chưa được khắc phục triệt để. Ngày 4.2, tiếp nhận thông tin phản ánh của PV Báo Thanh Niên, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục phối hợp Công an phường Long Phước kiểm tra hiện trường. Qua đó, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận quá trình thi công chưa đảm bảo đầy đủ các biện pháp an toàn giao thông nên lập biên bản đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức về hành vi không bố trí người hướng dẫn điều tiết giao thông, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Bụi mù, vật liệu ngổn ngang ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Người dân tự xịt nước để giảm bụi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với tổ công tác, đại diện đơn vị liên quan cho biết đã cung cấp đầy đủ các loại giấy phép theo quy định. Theo hồ sơ, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức; đơn vị thi công gồm Công ty CP xây dựng Nghĩa Phước và Liên danh đường Lò Lu (gồm Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng T-Art và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thịnh Phát).

Đại diện Ban Quản lý thừa nhận, do yêu cầu gấp rút hoàn thành tuyến đường, trong quá trình vận hành đã phát sinh những thiếu sót, dẫn đến tình trạng phát tán bụi, chưa đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Đơn vị này cam kết khắc phục các tồn tại, tăng cường biện pháp giảm bụi, bố trí người điều tiết giao thông theo quy định.

Đối với các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, tổ công tác cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Trên cơ sở đó, đề xuất hướng xử lý phù hợp, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nếu phát hiện vi phạm.

Tổ công tác lập biên bản xử lý ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Được biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2017, thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt vào năm 2020. Tuyến đường có chiều dài khoảng 2 km, chia làm 2 đoạn.

Đoạn 1 dài 1.767 m, từ đường Lã Xuân Oai đến đầu cầu Lấp – cầu Chùm Chụp. Đoạn 2 dài 268 m, từ cuối cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển.

Một số hình ảnh về bụi mù, vật liệu, phương tiện ngổn ngang:

Người dân qua khu vực phải bịt mũi, dụi mắt ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khu vực thi công ngổn ngang ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vật liệu, nắp cống công trình để ngổn ngang trước cửa hàng kinh doanh ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe thi công hoạt động song hành cùng người tham gia giao thông mà không có người điều tiết, rào chắn, đảm bảo an toàn theo quy định ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vật liệu xây dựng chiếm đường, không có biện pháp rào chắn, phân luồng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Người dân phải sống cùng bụi mù, trong khi đó biện pháp an toàn không được đảm bảo ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH