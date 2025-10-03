TP.HCM: Trạm bê tông gây ô nhiễm, người dân bức xúc kêu cứu

Thời gian qua, người dân sống tại khu dân cư mới ở hẻm 230 Nguyễn Xiển (khu phố 8, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) phản ánh đến Báo Thanh Niên về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng từ trạm trộn bê tông hoạt động ngay khu dân cư. Tiếng ồn, bụi xi măng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Người dân tại khu dân cư phản ánh trạm trộn bê tông gây ô nhiễm không khí nặng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo ghi nhận của PV, sáng 29.9, sau tiếng xì lớn, làn bụi xám xịt, đặc quánh từ trạm trộn bay thẳng qua làm khu dân cư chìm trong "sương mờ". Quá trình này kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Sau đó, xe cộ, nhà cửa, quần áo cư dân bám lớp bụi trắng dày.

Từ trên cao, dễ dàng nhìn thấy trạm trộn xi măng này rộng hàng nghìn mét vuông, nằm cách khu dân cư khoảng 100 mét. Xung quanh, cây cỏ bị bao trùm một màu xám xịt. Lối vào trạm là con hẻm dẫn vào khu dân cư khiến đường sá hư hỏng, sình lầy.

Ông Hùng (cư dân khu vực) phản ánh tiếng ồn của máy trộn diễn ra mỗi đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

"Nghiêm trọng hơn, việc xả bụi xi măng ra ngoài, ô nhiễm kinh lắm. Gần đây, từ 4 giờ sáng, chúng tôi đi tập thể dục đã nghe tiếng xì xì, lúc này thấy làn khói, xám xịt, đặc quánh từ trong trạm xi măng tràn qua, trắng xóa khu dân cư. Mọi người lập tức bị khó thở, ho dữ dội. Họ xả đến khoảng 5 giờ 20 phút thì tắt máy. Xung quanh, cây cỏ, ô tô, nhà cửa bám một lớp bụi dày. Kiểu này thì không thể sống được. Nếu không khắc phục, dân bệnh chết hết", ông Hùng bức xúc.

Cũng theo ông Hùng, nhà ông có 3 trẻ em từ 1 đến 9 tuổi, ông lo ngại sức khỏe của các cháu nên không dám cho cháu ra đường, cửa nhà luôn phải đóng chặt 24/24 khiến cuộc sống đảo lộn.

Người dân phản ánh trạm trộn bê tông gây tiếng ồn về đêm và xả bụi mù ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ảnh hưởng nặng nhất do bụi xi măng có thể kể đến căn nhà của ông Hợp (66 tuổi, nằm gần trạm trộm). Ông cho hay, tiếng ồn của máy trộn diễn ra hằng đêm, song điều ông lo ngại nhất là khoảng 1 tháng nay, trạm trộn đã xả bụi mù gây ô nhiễm không khí nặng.

Theo ông Hợp, trạm thường xả bụi vào khung giờ rạng sáng, mỗi lần xả có tiếng xì vang vội. "Có hôm, tôi đang phơi đồ trên lầu thì một đám khói lớn từ phía máy trộn theo gió thổi thẳng qua khu dân cư. Đợt nặng nhất là khói bụi phủ hết cả khu này, ra tận bờ sông. Tôi nhớ khi đó đang đi tập thể dục với mọi người, lúc đầu ai cũng nghĩ bữa nay sương mù lớn quá. Vợ tôi nói sương quá về đi. Nhưng khi về nhà, thấy bụi xám xịt, phủ kín hiên nhà thì mới biết đó là bụi xi măng", ông Hợp kể lại.

Ông Hợp lo ngại tình trạng tiếng ồn và ô nhiễm không khí kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cư dân. Đồng thời, xe tải trọng lớn chạy qua gây hư hỏng, bùn lầy đường sá tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên quan vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND phường Long Phước, cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh của người dân và đang phối hợp các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý.

Theo đơn phản ánh, khói bụi, xi măng phát tán đã gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cư dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tiếng ồn, rung chấn từ máy móc, xe vận chuyển ảnh hưởng đến sinh hoạt cư dân. Lưu lượng xe tải lớn gây hư hỏng đường xá, mất an toàn giao thông.

Theo UBND phường Long Phước, trạm trộn bê tông này thuộc Công ty cổ phần bê tông Lực Tấn Sài Gòn. Trạm trộn này đã hoạt động từ lâu, có đầy đủ các loại giấy tờ liên quan, hằng năm có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chứng minh đủ điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ lập đoàn liên ngành xác minh, kiểm tra, nếu có xảy ra các dấu hiệu như người dân phản ánh, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 2.10, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, vụ việc nói trên cũng được cư dân trình báo đến Công an phường Long Phước.

Một số hình ảnh bụi xi măng được cư dân ghi lại, gửi đến cơ quan chức năng phường Long Phước ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP