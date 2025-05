TP.HCM: Liên tục xảy ra cháy ở bãi cỏ, rác nghi do đốt rác

Ngày 5.5, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phối hợp Công an P.An Phú làm rõ nguyên nhân, xử lý sự cố cháy ở một bãi cỏ có diện tích rộng trong hẻm đường Nguyễn Hoàng (TP.Thủ Đức).

Hiện trường vụ cháy lớn bãi cỏ, rác ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) tối 4.5 ẢNH: CTV

Trước đó, chiều 4.5, đám cháy xuất phát từ bãi đất trống rộng hàng nghìn m2, cây cỏ um tùm. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng theo chiều gió, khói và tàn tro bay về hướng các sân bóng đá, sân pickleball, khu dân cư gần đó gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt.

Đến khoảng 18 giờ 50 cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC tiếp nhận thông tin, điều động lực lượng chữa cháy và cảnh báo người dân về sự cố nói trên. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân do người dân đốt rác gây cháy lan, ghi nhận vụ cháy thiêu rụi khoảng 500 m2 cỏ khô, rác.

Sáng nay (5.5) cũng xảy ra sự cố cháy bãi cỏ, rác trên đường Đình Phong Phú (P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức).

Trước đó, từ ngày 1 - 4.5, xảy ra ít nhất 5 vụ cháy bãi cỏ, rác tại nhiều địa phương ở TP.HCM. Các vụ cháy này thuộc diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phải thống kê, điều lực lượng xử lý, cảnh báo sự cố.

Từ đầu tháng 5.2025, TP.HCM liên tục xảy ra các vụ cháy cỏ, rác ẢNH: CTV

Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM có khuyến cáo liên quan đến an toàn cháy nổ trong thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài. Để PCCC hiệu quả trong mùa khô, theo Công an TP.HCM, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ cấp địa phương đến từng hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, cảnh sát PCCC khuyến cáo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện; năng cao năng lực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Khi phát hiện, xảy ra sự cố cháy ở bãi cỏ, rác, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng địa phương hoặc lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM theo số 114 hoặc ứng dụng Help 114.

Theo thông tin của PV Thanh Niên, ngày 2.5, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) thông tin báo chí về việc điều trị cho một bệnh nhân bỏng nặng, mà nguyên nhân là do người dân đốt cỏ, rác.