Công an TP.HCM được khen thưởng do phá đường dây ma túy, bắt 27 người và thu giữ hơn 245 kg ma túy

Ngày 5.5, Công an TP.HCM vừa công bố thư khen và trao tiền thưởng của lãnh đạo Bộ Công an cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá 2 đường dây vận chuyển trái phép ma túy.

6 tập thể của Công an TP.HCM nhận khen thưởng của Bộ Công an ẢNH: CACC

6 tập thể được nhận khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an P.Long Bình (TP.Thủ Đức), Công an P.An Lạc (Q.Bình Tân) và Phòng Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy (Viện KSND TP.HCM).

Trước đó, ngày 24, 25.4, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt xóa thành công hai đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn. Qua đó, công an bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ hơn 245 kg ma túy.

Hai đường dây nói trên có liên quan đến nhánh, phân nhánh chuyên án ma túy "VN10". Chuyên án ma túy "VN10" là chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP.HCM, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 16.3.2023.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần kiên trì, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy trong đấu tranh với tội phạm ma túy của đơn vị.

Trong dịp này, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện, hoạt động dịp đại lễ 30.4 vừa qua.

Số lượng lớn ma túy công an thu giữ trong chuyên án ẢNH: CACC

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung, chủ động đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.