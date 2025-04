Khen thưởng tài xế chở bị can giết 2 mẹ con đến công an trình báo

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam H.T.T (16 tuổi, ở xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 18 ngày 31.3, người dân phát hiện bà N.T.T.H (65 tuổi) và con trai là T.Q (47 tuổi, ở TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long) tử vong trong nhà nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an nhận định đây là vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Qua truy xét, phát động người dân tham gia tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long xác định H.T.T là nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9 giờ ngày 31.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TT.Chợ Lách (H.Chợ Lách, Bến Tre) bắt giữ T.