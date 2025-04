Vụ 2 mẹ con tử vong trong nhà: Tạm giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản

Liên quan vụ 2 mẹ con tử vong trong nhà, ngày 1.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang tạm giữ hình sự H.T.T.(16 tuổi, ở ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh tạm giữ nghi phạm H.T.T ẢNH: CÔNG AN CIUNG CẤP

Theo đó, lúc 5 giờ 18 ngày 31.3, người dân phát hiện bà N.T.T.H (65 tuổi) và con trai là T.Q (47 tuổi, ở khóm Mỹ Phú 5, TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long) tử vong trong nhà nên trình báo công an.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TT.Tam Bình khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định cả 2 nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.

Lực lượng chức năng nhận định đây là vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Qua truy xét, phát động người dân tham gia tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long bước đầu xác định nghi phạm là H.T.T.

Hiện trường vụ án ẢNH: NAM LONG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9 giờ ngày 31.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TT.Chợ Lách (H.Chợ Lách, Bến Tre) bắt giữ được T.

Qua điều tra ban đầu, T. khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 30.3, anh T.Q chở T. về nhà anh tại khóm Mỹ Phú 5 để điều trị bệnh liên quan đến thần kinh (trước đây T. thường xuyên đến nhà anh Q. để điều trị bệnh).

Đến khoảng 1 giờ ngày 31.3, T. vào bếp lấy dao phay rồi đi đến giường anh Q. nằm, chém vào vùng cổ anh Q. nhiều nhát. Lúc này, bà H. đi từ phòng ngủ ra liền bị T. chém vào vùng cổ, đầu và vai nhiều nhát. Hậu quả, bà T. và anh Q. tử vong.

Sau đó, T. lục lấy tiền, điện thoại của bà H. và anh Q. rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, T. đón xe ôm đến TT.Chợ Lách. Nhận thấy T. có biểu hiện nghi vấn nên tài xế xe ôm chở T. đến Công an TT.Chợ Lách để trình báo. Tại đây, công an thu giữ hơn 43 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Vụ 2 mẹ con tử vong trong nhà đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.