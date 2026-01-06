Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM chìm trong bụi mù mức cảnh báo đỏ: Người dân nói gì?
Video Thời sự

TP.HCM chìm trong bụi mù mức cảnh báo đỏ: Người dân nói gì?

Sầm Ánh
Sầm Ánh
06/01/2026 19:40 GMT+7

Những ngày đầu năm 2026, TP.HCM tiếp tục chìm trong cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng với lớp bụi mù đặc phủ kín bầu trời. Tình trạng ô nhiễm không khí đạt mức cảnh báo đỏ, vượt qua cả Hà Nội về mức độ ô nhiễm.

Tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3, phường Phú Định, TP.HCM, cũng như cầu Chà Và bắc qua kênh Tàu Hủ nối quận 8 và quận 5 cũ, lớp bụi mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt, nhiều tòa nhà cao tầng chỉ hiện lên mờ nhạt, thậm chí khuất hẳn trong lớp bụi mù xám đục, cho thấy mức độ ô nhiễm không khí đang ở mức đáng báo động.

Ô nhiễm không khí bao trùm TP.HCM những ngày đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Khu vực cầu Kênh Ngang số 3 dày đặc bụi mù bao phủ

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo thông tin từ IQAir, hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực, chỉ số AQI tại TP.HCM trong sáng cùng ngày lên đến 170, ở mức cảnh báo đỏ, cho thấy chất lượng không khí xấu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các khu vực bị ô nhiễm nặng nhất là Q.1, Q.2, Q.7 và Q.8 cũ. Điều đáng lưu ý là mức độ ô nhiễm không khí ở TP.HCM sáng nay đã vượt qua Hà Nội.

Ô nhiễm không khí bao trùm TP.HCM những ngày đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Tại một số khu vực khác của P.Phú Định lớp bụi mù dày đặc bao phủ, nhiều tòa nhà cao tầng chỉ hiện lên mờ nhạt

ẢNH: SẦM ÁNH

Trong những ngày đầu năm 2026, TP.HCM đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, tác động rõ rệt đến cảnh quan đô thị và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, P.Sài Gòn, khung cảnh bao trùm bởi màn sương mù dày đặc, khiến nhiều tòa nhà cao tầng ven sông gần như “biến mất” khỏi tầm nhìn.

Ô nhiễm không khí bao trùm TP.HCM những ngày đầu năm 2026 - Ảnh 3.

Theo thông tin từ IQAir, hệ thống giám sát chất lượng không khí theo thời gian thực, chỉ số AQI tại TP.HCM trong sáng cùng ngày lên đến 170

ẢNH: SẦM ÁNH

Chỉ số AQI trong vùng cảnh báo đỏ cho thấy không khí có thể gây hại cho sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người có vấn đề về hô hấp, trẻ em và người già. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những hoạt động thể chất mạnh mẽ, và nếu phải ra ngoài, cần sử dụng khẩu trang bảo vệ để giảm thiểu tác động của bụi mịn.

Tin liên quan

Sông Pheo vẫn ô nhiễm trong ngày diễn ra hội bơi Đăm

Sông Pheo vẫn ô nhiễm trong ngày diễn ra hội bơi Đăm

Dù được bổ cập nước sông Hồng nhưng dòng nước trên sông Pheo - nơi đang diễn ra lễ hội bơi Đăm vẫn đang chuyển dần từ trong xanh sang ô nhiễm khiến những chàng trai bơi cảm nhận được mùi hôi thối khi đắm thuyền.

Bình Định: Người dân kêu trời vì hàng chục cơ sở chế biến mực gây ô nhiễm

Người dân 'kêu cứu' vì bãi rác tự phát lấn vào nhà gây ô nhiễm nghiêm trọng

Khám phá thêm chủ đề

ô nhiễm không khí TP.HCM Bụi mịn thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận